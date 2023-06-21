隱門劇情劇透｜黃智雯要自殺！　竟然係佢殺死自己老公黃子恆？

《隱門》大綱：三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

《隱門》第十八集劇情劇透 (22/06) 湯洛雯全力追陳展鵬

黃智雯將一切和盤托出，陳展鵬震驚。盧宛茵亦覺黃智雯有事隱瞞，對其生疑，遂告知湯洛雯。阮浩棕意外得知吳岱融要他當監製之由，與其爭吵時被黃智雯聽見，阮浩棕、黃智雯姊弟鬧翻。陳展鵬萬分糾結後，決定助黃智雯隱瞞秘密。在湯洛雯處寄養的狗隻走失，陳展鵬助她尋回，翌日湯洛雯竟決定棄養，陳展鵬百思不得其解，終從張國強處得知原因。黃智雯生怕陳展鵬向湯洛雯透露秘密，既嫉妒又心虛，還特意將陳展鵬對前女友Emma念念不忘的事告知湯洛雯，希望令其知難而退……

當時個女要做手術。（劇集截圖）

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《隱門》第十七集劇情劇透 (21/06) 黃智雯爆黃子恆死亡真相

魯振順之事令兄妹矛盾更深，劉佩玥決意搬走。陳展鵬失落之時，獲湯洛雯及黃智雯支持着他，讓陳展鵬走過難關。劉佩玥寄情工作，阮浩棕成唯一依靠。二人視察拍攝場地時被欺負，吳岱融及時出手解圍，向阮浩棕灌輸歪理，更遊說阮浩棕擔當電影監製。阮浩棕不想連累劉佩玥，但劉佩玥決意共同進退，二人感情更深。黃智雯受幻覺影響誤傷楊可瑩，楊可瑩對黃智雯心存懼怕。陳展鵬調查黃子恆的病歷報告，有所疑惑，找黃智雯問清之際，目睹黃智雯歇斯底里對着空氣說話，吐露驚人真相……

誰留下錄音？（劇集截圖）

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《隱門》角色演員對應表

陳展鵬飾莊子喬｜黃子恆飾殷昊然｜杜燕歌飾胡福文

黃智雯飾張心月｜張國強飾楊志強｜譚偉權飾錢七

湯洛雯飾楊忻曉｜楊可瑩飾殷梓晴｜徐榮飾莊振南

吳岱融飾葉嘯天｜韓馬利飾彭蘇菲｜吳瑞庭飾高文治

劉佩玥飾鄧希宜｜袁鎮業飾甘小新｜梁皓楷飾成漢

阮浩棕飾張逸風｜程可為飾陸貴鳳｜孟希璘飾關家寶

盧宛茵飾朱美琳｜胡㻗飾關敬斌｜吳天佑飾程有全

魯振順飾鄧承謙｜張翼東飾丁子力｜葉曉陽飾傅棠