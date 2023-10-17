香港人在北京劇情劇透｜吳若希又嚟料　想玩人體素描騷美腿

《香港人在北京》（星期三、18/10、第八集）講到劇情，蔡潔提議可向法國某畫廊借出名畫，在文創園舉辦畫展來提升名氣。吳業坤為向戴祖儀表白而借酒壯膽，沒料喝過了頭反而錯失機會。有名畫在展覽舉行前夕被盜走，陳展鵬、蔡潔報警求助，洪永城、傅嘉莉、陳星妤也四出查探名畫下落，卻不果。陳展鵬只好請園區的畫家馬兆壯繪畫贗品以備不時之需，馬兆壯通宵完成一幅幾可亂真的贗品。畫展開幕在即，門外大排長龍之際，蔡潔喜獲警方尋回真跡的消息。畫展順利開幕，眾人如釋重負，卻驚覺有人把贗品掛上……

吳若希又嚟料。（劇集截圖）

想玩人體素描騷美腿。（劇集截圖）

陳展鵬都騷肌。（劇集截圖）

曬美腿。（劇集截圖）

《香港人在北京》（星期二、17/10、第七集）講到劇情，情敵以超高音震懾全場，戴祖儀緊接上場卻唱到破音，片段在網上瘋傳。戴祖儀本想退賽，卻驚喜收到第一封粉絲信，終重新振作。吳業坤的演出引起昔日樂隊隊友注意，邀他參與巡迴演出，吳業坤卻因為戴祖儀未能下決定……茶餐廳實行大改革，惟侍應們惡形惡相惹客人投訴，陳展鵬急請蔡潔想辦法扭轉形勢。陳星妤獲品牌邀請擔任模特兒，惟簽約後始知要穿性感內衣……陳星妤直播帶貨的一條內褲輾轉落在陳展鵬的洗衣籃內，吳若希向陳展鵬大興問罪，陳展鵬百辭莫辯……

陳星妤獲品牌邀請擔任模特兒。（劇集截圖）

陳展鵬百辭莫辯。（劇集截圖）

戴祖儀上場唱到破音。（劇集截圖）

吳業坤卻因為戴祖儀未能下決定。（劇集截圖）

陳展鵬呢舖大鑊。（劇集截圖）

《香港人在北京》（星期一、16/10、第六集）講到劇情，吳業坤跟父母見面卻不能戴上助聽器，唯有靠戴祖儀傳話，鬧出笑話……洪永城鍾情網紅「小夢」，卻不知小夢就是陳星妤，兩冤家關係微妙。吳若希要戴祖儀做她的探子，監察蔡潔和陳展鵬可有瞹眛行為。港式茶餐廳因業主加租而結業，洪永城想邀請茶餐廳老闆彭懷安進駐文創園，但吳若希、蔡潔意見相左，陳展鵬想到結合雙方意見，打造彷如咖啡店的高級茶餐廳。歌唱比賽當日，戴祖儀的戰衣被情敵暗中破壞，幸得陳星妤急忙改造；前度和情敵臨時轉歌，刻意跟戴祖儀撞歌……

小夢就是陳星妤。（劇集截圖）

洪永城想邀請茶餐廳老闆彭懷安進駐文創園。（劇集截圖）

吳若希要戴祖儀做她的探子，監察蔡潔和陳展鵬可有瞹眛行為。（劇集截圖）

陳展鵬有咖哩雞？（劇集截圖）