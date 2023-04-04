Coffee林芊妤與Sing之天使相聚　四人keep到好身材劉俐騷長腿

林芊妤（Coffee）入行多年，於2008年在遊戲節目《耳分高下》中擔任「Sing之天使」雪梨而為人認識，而一眾Sing之天使在節目完後亦各有發展。昨日（3日）Coffee在社交平台上載了與其他Sing之天使的合照。

2008年在遊戲節目《耳分高下》中的「Sing之天使」。(ig@coffee89921)

Coffee上載了與藍莓（劉俐）、菠蘿（郭穎橋）及香蕉（王淑玲，現名王嫣辰）的合照並寫下：「認識了14年，一起出道由黃毛丫頭到現在都長大了，我們都有不同的發展，今晚用瑜伽老師身份教她們做瑜伽。她們還穿著我個人品牌的運動服，別有一番風味啊，所以說啊，人生就是一堂又一堂的課堂，我們這些年都經歷了各自人生的起起跌跌，希望我們都越來越好。」

Coffee說除了與她們相聚之外，更以瑜伽老師身份與她們一起做瑜伽，她亦上載了一些做瑜伽的片段，Coffee亦不禁懷愐了一下過去。相中4位的身材都keep得十分好，穿上瑜伽服大曬誘人的身段，劉俐除了有大長腿外，更露出腹肌及擺出「S」型姿勢，十分窈窕。

Coffee上載了與藍莓（劉俐）、菠蘿（郭穎橋）及香蕉（王淑玲，現名王嫣辰）的合照。(ig@coffee89921)

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