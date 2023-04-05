Anson Lo取代姜濤榮升MIRROR新一哥？　輪人氣已超越有一點仍輸蝕

MIRROR人氣成員姜濤日前於西九音樂節強勢復出，狀態大勇的他跳唱6首歌足30分鐘，更獻唱新歌《Dummy》，表現令人眼前一亮。完成表演後，他在台上鞠躬近一分鐘，展示謙卑態度和誠意。隨後Anson Lo（盧瀚霆）緊接上場，期間卻發生小插曲，姜糖（姜濤粉絲專稱）突然拉大隊走人，拒看Anson Lo表演，引來大批神徒（Anson Lo粉絲專稱）不滿，怒斥毫不尊重！

姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足30分鐘。（鄺鈺瑩攝）

不少神徒都斥大批姜糖起身走人，阻礙觀眾視線，行為自私。而姜糖一向都敢於為偶像護航，過往已試過「出征」批評偶像的網友，TVB「姜蓉」、揚言要「退粉」的前姜糖等，故今次拉大隊走人可說是毫不意外。

點擊睇姜糖拉隊走人：

+ 2

而今次之所以鬥出面，主因是姜濤沉寂三個月間粉絲內鬥爆煲，部分姜糖不滿公司偏愛並將資源全撥給乖仔Anson Lo，意圖將Anson Lo打造成新一代MIRROR「一哥」，尤其姜濤今年1月叱咤後短暫休息，Anson Lo迎來上位好時機，接廣告接到手軟，風頭一時無兩；相較之下，姜濤顯得失色不少。

盧瀚霆（Anson Lo）榮升MIRROR「一哥」？

而Anson Lo是否已超越姜濤成為MIRROR新一哥？比較IG，Anson Lo至今贏了姜濤逾20萬粉絲；上月亦有市場研究報告顯示，去年計算品牌內容廣告總銷售額，十大IG KOL排名中Anson排行第3，成為MIRROR廣告吸金王，姜濤只排行第6，Anson Lo今年叱咤更撼贏姜濤首度榮升「我最喜愛的男歌手」，人氣確實不惹小。

然而作為藝人，始終要用作品說話，雖然兩人主打歌在YouTube MV點擊次數每次均過千萬，不相上下，但姜濤音樂成績較亮眼，除了近三年來五台冠軍歌較多，其主打歌每年都有在叱咤奪個人獎，去年《鏡中鏡》躍升專業十大第四位；反觀Anson Lo這方面成績則較遜色，但輪近年勢頭，相信他追上姜濤的日子指日可待。

投7項【民選電影大獎】即賺高達 888「01積分」，答簡單問題仲有機會贏走Maxcare心動椅 (價值$32,800；名額1位) 或 $30 網購現金券 (名額50位)！