隱形戰隊｜唐詩詠馬國明火辣話題床戲　一場戲三個情緒轉折

《隱形戰隊》昨晚（3日）焦點劇情為寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）復合。之前《隱形》記者會因率先播映了詩詠與馬明的「激烈床戰」引發迴響。



唐詩詠馬國明火辣床戲。

昨晚劇集相關部分正式出街後亦惹來熱討，原來該幕「火辣」床戲不但加插了「浪漫小屋」感人戲碼，最終卻因為嬌姐（程可為飾）亂入搞笑收場，原本被感動至落淚的寶寶，眼淚都還未乾掉，便要趕著穿回衣服，忙亂間更著錯Ocean外套，場面尷尬。該幕詩詠絕對過足戲癮，皆因當火辣床戲如箭在弦之際，竟先後爆出洋蔥及搞Gag戲碼，而詩詠的尷尬搞笑樣亦交足功課，再度搶焦成功。

正當二人打得火熱之際，寶寶整跌咗當年同Ocean嘅「愛的信物」。

因為知道Ocean一直keep住兼默默修補好二人嘅「愛的信物」，寶寶由火辣mode進入咗感動mode。

其實「浪漫小屋」已非首次閃現劇集，背後更有超感人故事，事緣當年寶寶向Ocean提分手時，曾親手毁掉Ocean為求婚專誠砌建的「浪漫小屋」；為了補償被錯怪多年的Ocean，寶寶獨自一手一腳重建「真‧浪漫小屋」，欲向Ocean展示道歉誠意，當中的陳設及裝修更與原本的模型有八成相似，場面甚是壯觀浪漫。據知劇組為了相關場口，花了半個月時間尋找「浪漫小屋」模型及與模型相似度甚高的陳設及裝修，相當有誠意。

可惜因為嬌姐嘅亂入，突然又變咗尷尬甩碌mode。

呢幕剃鬚戲，其實都幾浪漫又唯美。

O寶終於有情人終成眷屬了。

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