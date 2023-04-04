姚嘉妮激罕曬囡囡正面靚樣大脫變　網民大讚：隱藏版最美星二代

靚媽姚嘉妮 (嘉嘉) 與林祖輝於2006年結婚，婚後兩人育有一對仔女，一家四口生活幸福。成為人妻人母的嘉嘉依然活躍於幕前工作，難得最近有假期，她就與仔仔囡囡一起到了日本旅行享受親子樂。嘉嘉亦有於她的社交網分享他們今趟旅程的靚相和短片，最驚喜是她激罕公開了囡囡搵Kyra的正面靚樣。

姚嘉妮與老公林祖輝及一對仔女。（微博：@姚嘉妮Claire Yiu）

姚嘉妮post了她和仔女在餐廳影的合照，以及Kyra在日本街頭為她擔任模特兒示範Totebag的靚相。嘉嘉寫道：「我真係要特別鳴謝囡囡Kyra做我嘅臨時童工模特兒，一兩年前佢真係唔鍾意畀我影相，今次佢肯畀我影，巧感動！見到佢啲相真係覺得佢呢一兩年大得好快！所以我好珍惜我哋每一刻相處嘅時間。」

在他們的合照中可見，Kyra真是愈大愈靚女，五官輪廓十分標緻，下巴尖尖兼白雪雪的她與小時候的包包臉和黝黑膚色截然不同，現已脫變成一個小美女，盡得媽媽優良基因，完全有令人眼前一亮的感覺。網民紛紛留言大讚Kyra好靚女：「隱藏版最美星二代」。

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