暗藏3年！楊茜堯美曬滴雞精　保養祕寶不藏了！

楊茜堯婚後生活幸福美滿，誕下兩個小寶貝後亦常於社交平台分享生活點滴，一家幸福生活的模樣真的是羡煞旁人。身為兩孩之母的楊茜堯兼顧工作跟家庭，仍然把自己的狀態keep得非常好。昨日(6日)她更是在IG再度曬出美照，完美展示高顏值。今次「露面」，楊茜堯大方分享暗藏3年的保養祕寶！原來楊茜堯一直有飲用田原香滴雞精，不僅一飲就愛上，更大讚飲完田原香「精神、中氣都有提升」。

原來楊茜堯一直有飲用田原香滴雞精。

凑小朋友忙到無時停，肚脹靠田原香「消消氣」

身為雙寶媽媽，光是照顧小孩和家庭就已相當費神，同時還要兼顧工作更是需要足夠的體力。楊茜堯昨日(6日)在IG曬出美照分享養生祕訣表示，自己3年來都靠飲用滴雞精來補充精神和元氣，直呼「捱完夜之後，都覺得體力恢復得快咗好多，有明顯改善！」除了體力的消耗，進食不規律、壓力大也是許多雙職媽媽們常見的困擾，這些問題很容易導致脾胃功能失調，令食物積聚在消化道裏從而產生胃氣，肚悶胃脹或打嗝的情況讓人相當痛苦。就連楊茜堯也分享，照顧兩個孩子，一忙一緊張就容易肚脹。平時就愛飲滴雞精的她，大讚田原香新推出的「消消氣滴雞精」幫她改善肚悶胃脹、幫助消化，同時還可以補充精神和中氣，讓她體力恢復得更快。

楊茜堯（楊怡）和老公羅子溢（羅仲謙）生活幸福美滿。（楊茜堯ig）

女性保養不能只靠補，貼心分享「經後調理滴雞精」

雙職媽媽們每個月難免有幾天不方便，而且同時還要兼顧工作及照顧小孩，實在是難上加難！近日楊茜堯亦在最新的品牌宣傳影片中驚喜亮相，並向大衆分享每月必遇的小煩惱及好物推薦，引起不少女生共鳴。她提及，現代女士們壓力大，「淨係補唔夠架！」目前市面上的月經調理大多都講求補血氣，雖然補充身體因月經而流失的養份十分重要，但讓經血可以順利排出也同樣重要！經期調理不能只靠「補」更要懂得「清」。田原香近日亦推出「經後調理滴雞精」，楊茜堯介紹「可以令period走得乾淨清爽，同時仲可以補氣補血。」女士們做到一清一補，自然月來月順、月來月美麗！

呵護自己不能等！田原香春季優惠最低73折

好好呵護自己的身體，是保持美麗動人的最佳秘訣！想試試看楊茜堯一飲就愛上、持續飲用3年的滴雞精嗎？現在就是最好的時機！即日起至4月11日田原香「春の盛典」春季早鳥優惠低至73折，回贈最高可達$21,900！而楊茜堯極力推薦的日常必勝法寶「消消氣滴雞精」及「經後調理滴雞精」亦有同步推出新品優惠，於4月17日前入手即可減$80。想花錢花得更精明有辦法？快把握良機好好照顧自己及屋企人的健康！

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