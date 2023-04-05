吳業坤御妻有術日本老婆甘願做煮飯婆　貼地行街市買餸竟遇難題

今個月便踏入33歲的吳業坤 (坤哥) 去年5月7日深夜突然於社交網站宣布自己已經結婚了，投下震撼彈，坤嫂當時火速被網民起底，是現年27歲的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，兩人早前於香港補擺了喜酒，於五星級酒店設婚宴宴請親朋共享喜悅。坤嫂過住甜蜜幸福的新婚生活，她亦經常於社交網分享她在港的生活日常。

坤哥坤嫂新婚生活愉快。(IG圖片)

婚前在日本當過藝人以及馬評人的坤嫂，嫁給坤哥後亦樂做她背後的女人，甘願放棄自己的事業做家庭主婦。坤嫂昨日於她的IG story post了她在街市的照片，一張相影住橙和貓咪，寫上：「街市調查，我想知邊度買好啲，去睇下先」，另一張相則影住魚檔的魚，寫道：「肉同魚好難買，全部都慢慢學」原來她為了做好坤哥的「煮飯婆」一職，四出到訪街市尋找靚食材，果然是個好老婆。不過身為日本人的她要在香港街市買餸似乎不太容易呢。

坤嫂甘願做坤哥背後女人。(ig圖片)

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坤嫂為了適應和融入香港生活，來港後有努力積極學習廣東話，且學得相當不錯。她今年初曾於FB post了一張集合了多個港鐵站內牆上標示站名的照片，並留言寫道：「My collection🦥🚃 (我的收藏)」，相中明顯是她來香港後所到過的港鐵站。可見坤嫂平日出行愛搭港鐵代步，不時出外遊玩，足跡已遍佈港九新界，似乎十分享受在香港的生活。網民都留言大讚她夠貼地又好叻女，懂得搭港鐵四圍去。

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