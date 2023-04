藝人馮盈盈多次傳出失寵兼被無綫(TVB)雪藏,雖然她已經多次否認被雪藏,更說接下不少綜藝節目,又否認去讀書是為離巢鋪路。最近正忙於拍劇及讀書的她在社交平台曬出做瑜伽的照片,馮盈盈身穿桃紅色Bra Top配瑜伽褲,做倒立的動作,從相中可以見到她身材美好的曲線。

中可以見到馮盈盈身材美好的曲線。(ig@crystalfyy)

馮盈盈除了大騷身材外,亦寫下:「When your life turns upside down, adjust your view and do a headstand. It's all about finding your balance.」她說到當你的人生顛倒時,調整你的看法,做一做倒立,這一切都是為了找到你的平衡點。馮盈盈此話一出,立即又引起網民揣測她是否被TVB雪藏。

Crystal係2016年港姐冠軍。(馮盈盈ig)

