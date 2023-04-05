方力申尊重家人意願由爸爸陪Maple　揚言不接女友機不想添加壓力

藝人方力申（小方）今日（4日）出席慈善晚會，最近經常出席慈善的他就表示因為防疫措施放寬，生活開始復常，所以很多活動都開始活躍起來，而自己亦趁這段時間幫忙籌款。女友葉萱（Maple）正在韓國面對著指證鄭明析，早前小方接受訪問時亦曾表明自己想陪同Maple到韓國面對公審，昨日及今日Maple亦要出庭作證，所以大家都十分留意小方的行蹤，想知道他有沒有陪Maple到韓國。

方力申（小方）今日出席慈善晚會，提到沒有跟女友到韓國的原因。(胡凱欣 攝)

小方接受《香港01》訪問時表示自己尊重Maple家人的意願：「到最後睇佢屋企人嘅決定，我冇得去搶呢個位置㗎嘛，咁所以到最後個決定都係佢爸爸同佢去啦，我就留係香港。」

小方表示自己跟隨Maple家人的意願，讓爸爸跟女友到韓國。(胡凱欣 攝)

有關昨日Maple在韓國出庭時，有攝理教教徒出現在庭外，令Maple感到壓力，小方被問到會否擔心Maple在韓國的安全時，他說：「一個社會應該係理智嘅，法律應該係公正嘅，所以我覺得最後會有公正嘅裁判。」至於會否於Maple回港時去接機，他就表示不會去接機：「我知道早幾日好多傳媒去等，希望會送機，一來佢係一個圈外人，二來我唔係一個高調嘅人啦，所以我亦唔希望為佢添一啲壓力，亦唔想帶畀傳媒麻煩，咁所以我就唔會接機。」

小方對於Maple的安全感到放心。(胡凱欣 攝)

小方說完不會接Maple機後，突然發現遺漏了叫大家也不要去，立即補回：「咁亦都希望大家都唔好啦，可以畀返啲空間佢，我覺得佢而家最需要就係空間。最緊要就係尊重佢自己嘅意願囉，如果佢希望自己一個人靜啲，咁就一個人靜啲囉。」小方亦表示自己雖然沒有陪同Maple到韓國，但仍然會每日保持聯絡，自己不會去追問她有關案件的事，只會以一個「聆聽者」身份去聽Maple說她的事情。

小方說完不會接Maple機後，突然發現遺漏了叫大家也不要去。(胡凱欣 攝)

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