吳業坤爆太太人氣比他高：搭飛機啲空姐認得佢冇人認得我

藝人吳業坤（坤哥）昨日（4日）出席慈善晚會，更上台獻唱《陽光點的歌》，對於被指以前唱的都是悲歌，坤哥亦認同，對於會否轉換風格時他就表示之後會出一些比較開心的歌曲。

坤哥醒神出席慈善晚會。(胡凱欣 攝)

坤哥接受《香港01》訪問時都表示婚後歌曲上有變化：「新歌《百二歲》有少少叫做講結婚嘅歌啦，因為想同大家講一啲誓言，海枯石爛嘅感覺，一啲愛嘅歌，一直都好想做，咁但係未有機會。轉換咗人夫嘅身份之後，剛剛可以配合到隻歌嘅主題。」坤哥之後亦說會有數首新歌會出，但已經不再是有關分手、慘情的歌曲。

坤哥都話自己嘅歌喺婚後有變化。(胡凱欣 攝)

被問到會否努力「造人」時，坤哥則一邊笑一邊回應：「做人？做人梗係要啦，做一個好人！你話生bb呢，我就真係好想兩三年後先去再諗。因為剛剛做晒啲人生大事，梗係要向事業衝刺！」坤哥突然十分認真的表示自己要多儲點錢才會考慮生育這一方面的事情，而太太浜口愛子亦已經開始習慣香港的生活，坤哥開心的話：「佢最近自己去街市買餸，連我都唔識去街市買餸嘅時候，佢都去挑戰，所以好希望佢可以成為香港一個好地道嘅家庭主婦！」他亦不反對太太繼續她的幕前工作，更覺得兩者可以平衡就最好。

坤哥問到會否努力「造人」時，用笑化解尷尬。(胡凱欣 攝)

坤哥與太太浜口愛子平日逛街時也會被人認出而要求合照，坤哥說現在太太的人氣比他還要高，在街上大部分的人都認得太太而不認得他就顯得有點尷尬：「上次搭飛機，有啲空姐認得佢，但反而冇空姐認得我，咁所以我會努力㗎啦！我而家係『愛子老公』！」坤哥亦說自己會努力讓人記得他。

坤哥話太太人氣比佢高，自嘲係「愛子老公」。(ig@aikoooh__)

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