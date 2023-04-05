隱形戰隊丨林凱恩險遭強姦捏死勁搶戲　劉佩玥成警隊內鬼嫌疑人

《隱形戰隊》昨晚（4日）一集繼續圍繞「幸福學會逼良為娼」個案，許素妍（莊思明飾）及詩婷（林凱恩飾）真實身份曝光，表面是心理醫生的素妍，暗地裏是賣淫集團「幸福學會」主腦，詩婷則是被逼良為娼的受害者之一。與大力（郭子豪飾）擦出愛火花後，詩婷向素妍坦白欲退出學會，豈料招來殺身之禍，並於酒店與幸福學會會員之一的游國堃（許俊豪飾）發生關係時身陷險境。林凱恩（Iris）劇集尾段險遭強姦及捏死一幕，更是未正式播出已引起迴響，網民對於鮮以性感造型亮相的Iris讚不絕口，直指意想不到。

林凱恩被逼良為娼的受害者之一。

林凱恩險遭強姦及捏死。

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昨晚另一重要劇情落在趙希洛（Candice）飾演的POTT隊員阿Yan及CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）身上。Yan對Ben Sir有好感，但原來Ben Sir身份並不簡單，之前因Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾）正是Ben Sir前女友，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。

由於監製Jazz向來擅長玩懸疑，加上《隱形》劇情重心忽然落在之前毫不起眼的趙希洛（Candice）與胡諾言（胡仔）身上，旋即惹起網民無盡揣測，直指結局周劇情很大可能驚爆有內鬼。而自昨晚劇情播出後，胡仔角色無論行徑或是自身故事背景均擺明有可疑，被列為內鬼嫌疑人毫無懸念；至於已升呢最佳女配角的Candice，則被指在《隱形》中一直只是行行企企並不合理，如今忽然戲份變重更加令網民疑心起。

除了Ben Sir及阿Yan，單戀Ocean（馬國明飾）失敗的Shadow（劉佩玥飾）同樣「榜上有名」，事緣當Shadow得悉Ocean與寶寶（唐詩詠飾）熱戀後，眼神閃過一絲失意之餘更有暴走意味。另同樣被列入內鬼名單的還有辛Sir（吳家樂飾），與Jazz合作無間的家樂，之前憑《城寨英雄》馮春美一角成為當時叱吒風雲的大奸角，不少網民均期待他今次終極大反轉再以極邪惡反派登場，不過到底「真‧內鬼」誰屬，還是有待留意劇情發展。

吳家樂同劉佩玥齊齊成為內鬼嫌疑人，到底內鬼最後會唔會唔止一個呢？

劉佩玥就係因為呢幾個眼神，畀網民覺得佢開始黑化。

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趙希洛搣甩恐怖奸笑樣改走甜美路線

Candice終於有機會出場發揮，劇組更幫她拍出女神Feel，秀髮飄逸之餘，笑容及眼神相當甜美，甜度足以媲美Candice手上的士多啤梨蛋糕。談到吃蛋糕場口，Candice指沒有事先練習「甜美表情」，只是跟著劇本及角色性格發揮：「之前拍《金宵大廈》同《十八年後》都要練啲比較奸同恐怖嘅笑容，同埋想盡量每一套劇都唔同，所以相對今次呢個角色係比就易啲，sweet同positive好多。」Candice又透露自己首次飾演紀律部隊角色，也是與Jazz合作：「嗰套係《女警愛作戰》，今次都好開心可以同 Jazz 再合作，同上次最唔同係唔使着制服。希望將來都有機會可以着吓其他制服好似消防員咁。」

劇組幫趙希諾拍出女神feel。