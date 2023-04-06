「御用童年」陳偲穎脫變成標緻美少女　網民讚嘆：未來港姐冠軍

現年15歲的陳偲穎 ( Bianca ) 細細個便在無綫做童星，她6歲開始演戲，以往曾在多套劇集中演出女主角的童年版，她演過唐詩詠、高海寧、王君馨、滕麗名以及鄧佩儀等女演員的童年，因而有「御用童年」之稱。Bianca於2016年飾演《一屋老友記》中的梅小菲（菲菲）一角大受歡迎，同年飾演《超能老豆》的常逸（阿一）令她童星形象更加入屋。Bianca演出的劇集還包括《宮心計2深宮計》、《天命》、《兄弟》、《跳躍生命線》、《金宵大廈》以及《踩過界II》等重頭劇，至今演出過的劇集超過25部。

陳琪同黃雪兒、陳偲穎於《深宮計》演嘅三母女都好好戲。

隨住Bianca日漸長大，她也要專注學業，拍劇的次數明顯比小時候減少了，對上一次演出已經是2021年在《愛回家之開心速遞》中飾演潮偉（袁文傑飾）的女兒。雖然在熒幕上見她的機會比前少了，但她依然活躍於社交網站，不時都會更新近況，分享她的生活點滴。她昨日就於IG story post了她的最新自拍近照，見她已由昔日的小妹妹蛻變成校花級美女，長得亭亭玉立，五官輪廓都相當標緻，散發住溫柔甜美的氣質，且身形高䠷。不少網民都留言大讚她：「好靚女」、「有潛質做一線花旦」、「未來港姐冠軍」。

Bianca小小年紀已經咁好演技。

Bianca雖然從小已經參與劇集拍攝，但她從未荒廢學業，成績更是名列前茅。她曾在訪問中表示將來想繼續做演員：「做演員係我嘅夢想，我唔怕辛苦，會當係一種考驗！」，又說自己想在大學畢業後參選香港小姐。

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