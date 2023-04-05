荷蘭Pop Guide丨樓價香港1/3地產經紀唔使考牌　胡敏芝呻冇啖好食

J2台節目《荷蘭 Pop Guide》由荷蘭土生土長華人張震宇（CJ）、兩位 J2ers 胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）主持。雖然來到最後3集，但他們繼續盡全力試勻荷蘭特色美食及買玩潮點，體驗貼地荷蘭生活。



荷蘭首間女同志吧Cafe't Mandje始於1927年。

CJ話荷蘭人的開放不在於性，而是尊重每人的意向。

今晚（5 日）一集CJ帶Karen同Alan參觀一間近百年歷史，位於阿姆斯特丹的女同志酒吧Cafe't Mandje。酒吧自1927年開業至今，不單只招待女同志，亦歡迎各類人仕光顧，標榜大愛及人人平等。酒吧開業時女同性戀行為抵觸當時法律，所以女店主想出一個辦法示警，就是以店內一盞貓頭鷹燈開閂做記號，顯示店內是否有執法人員，都算抵死。

Alan表示酒吧目前已經易手經營，但已列為歷史文物：「所以酒吧入面所有嘢都唔可以改動，現在入到嚟都有好大浸『歷史味』。」Alan又講到酒吧的典故，他話成間酒吧最吸引地方，是入門口的天花吊滿領帶：「店主唔想俾人覺得帶領帶就代表好man，所以要啲人除低掛喺度。之後有人掛底褲、胸圍都有，所以天花板掛滿雜物，好有歷史感。」而且在二戰時收留了不少被納粹迫害的人民，令保育酒吧的意義更大。

Cafe't Mandje入口地方掛滿領帶及雜物，基於一種信念。

Cafe't Mandje年代久遠酒吧透着一份歷史的氣味。

跟住三人去到當地的唐人街睇樓，CJ話在荷蘭做地產經紀不用考牌，人人都可以做。今次他介紹一間位於唐人街的單位，面積90 幾呎索價約530萬港元，價錢只係香港樓三份一左右，加上大露台可以飽覽運河景，真是有得諗。

CJ 話在荷蘭做地產經紀不用考牌，人人都可以做。

明晚同後晚節目，三人要做個真正荷蘭人，盡地一煲嚐美食。首先 CJ 試地道的食品，不講不知原來荷蘭人極好炸物，一碟有齊荷蘭炸香腸2.2歐羅（約17港元）、荷蘭炸肉棒2.5 歐羅（約21港元）、荷蘭炸麵2.2歐羅（約17港元）同荷蘭炸芝士15歐羅（約128港元），好食就一定，但會否食完喉嚨痛就未知。接住 Karen 排隊試一間人龍店，主打一味炸薯條，她點了一款加了混醬的薯條賣5.7歐羅（約48港元）。到底有幾出色被喻為荷蘭 No.1 薯條？留意後晚《荷蘭 Pop Guide》就知有幾好食。壓軸Alan試埋荷蘭炸肉丸同純素炸肉丸同樣賣8歐羅（約68港元）。

總括整段行程，Alan接受訪問時話最難忘是每日收工後，到市中心沿河邊散步聽歌，他說：「特別係夜晚坐船遊運河加埋啲燈光，一定好浪漫。有機會會同女朋友嚟荷蘭，另一度想去地方會係意大利。」Karen接受訪問時講到最大收獲是荷蘭深度遊，因為有CJ帶住，更深入體驗這國家，她說：「如果同男朋友都會揀荷蘭，不過機票貴，要儲錢。歐洲只去過英國，未去過法國同意大利，都想去下。」她笑言整個行程「冇啖好食」，雖然當地的意粉很出色，但主食是麵包，作為香港人會想吃點熱食，最緊要有湯。

Karen透露荷蘭人主食係麵包，笑言整個行程「冇啖好食」。

Alan試齊兩款肉丸，招呼他的又是位靚女侍應。

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