只有14位入圍「樂小姐名單」　仲有呢7位潛力女星應該被TVB力捧

早前無綫（TVB）助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲接受內地媒體專訪，點名14位TVB演員，大讚這些人勤力和公司為他們投下不少資源，外界將這14位男、女藝人視為樂小姐的力捧對象！

點擊下圖睇係邊14位：

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其實，TVB幾百藝人，撇除已經一線的花旦小生，還有很多人排隊等上位，能夠入到樂小姐名單的卻只有14個，當然會有很多滄海遺珠。以下會為大家列出幾位不在名單裡面，但又絕對值得力捧的女藝人，看看是否符合你的心水？

1.劉穎鏇

作為TVB又後生又是女主角的一員，劉穎鏇不在名單裡面的確令人奇怪，她亦有回應此事：「都唔會唔開心嘅，由其我哋公司有好多artist，最緊要自己做好啲，自己要更加努力，因為我都知道，有時睇返自己啲戲，有好多進步空間，或者我會不停思考每一場戲點樣做好啲。」

劉穎鏇已經試過擔正女主角。（陳順禎攝）

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2.游嘉欣

游嘉欣現年23歲，她於2018年底獲無綫電視助導發掘邀約演出節目《電競王》，並成為旗下 big big channel 藝人，其後於2020年加入J2清談節目《#後生仔傾吓偈》，並於同年12月獲安排在《香港愛情故事》中飾演大學生Kelly，之後正式簽約為無綫電視經理人合約藝人，同年10月首度主演短劇《青年心城之撐起青春》，她於年底在《萬千星輝頒獎典禮2021》首度獲提名入圍「飛躍進步女藝員」最後五強，不過近一年好像沒有太大聲勢。

游嘉欣今年聲勢弱咗好多。（kayan_yau＠IG）

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點擊下圖睇埋其五餘位值得力捧女星：