素海霖受公司力谷撼贏同期新人　登上日本報紙被形容「絕世美女」

素海霖「絵麗奈Erena」進軍日本AV界，成為香港第一人。早前（31/3）她的處女作作品「FSDSS-644生於香港長於香港的新人Erina」終於面世，全片長達165分鐘，共有四場「動作」戲份，除了與清水健合作，更有另外兩名男優與她合作。

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日本有一份名為東京sports（東スポ）的報紙，內裡有專寫AV的副刊欄目，每個月都會介紹新的作品，素海霖的公司FALENO在欄目裡有專欄部份，今次用素海霖作全版報道，一打開便會看到素海霖在作品內的畫面，更形容她為「絕世美女」，算是很大的宣傳。對於公司如此力谷，素海霖接受《香港01》訪問時表示：「謝謝公司。同期都有其他新人，但公司給我這個資源，真的很感激！我一定會繼續努力。」

素海霖被報紙報道！

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