日本旅遊平過去台灣？台網民赴東京列3點嘆輸太多：不怕被車撞

隨著各國解封，出國旅遊的人數越來越多，加上清明連續放多天的假期，台灣桃園機場的出境人數也超過9萬人。有一名台灣網友表示，他在清明連假到東京旅遊，發現走在斑馬線上不用擔心被撞、餐廳服務很好、酒店價格比台灣便宜許多，認為「台灣旅遊真的輸太多」，簡直是沒救了，並奉勸大家把假跟錢都留到去日本用。



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網友在PTT八卦版以「去了日本東京回來，發現台灣旅遊真的慘」發文，他表示清明連假去了東京旅遊，本來不看好，因為在電視上看到的東京就像高級版的台北而已，沒想到一到東京當地，才發現自己錯了，因為當地就算車多，走在斑馬線上都很放心，不用擔心被撞。

另外，雖然食物種類不多，但是餐廳店員的服務都很好，最主要的是酒店的價格跟台灣相比非常便宜，原PO透露自己住六本木的APA酒店，兩個人一晚含早餐才2000多台幣，早餐是自助式的很精緻又好吃，反倒在台灣住一晚2000多台幣的酒店，自助早餐都超隨便又難吃。

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原PO也發現，在東京不容易看到重複的名產，像是富士山當地的名產，只要一離開後就絕對買不到了，不像台灣，台中賣的太陽餅，到台北也同樣能買到，「對比下來，台灣旅遊真的輸太多了，不管是價格還是風景，建議大家有錢就存錢，把特休留著請日本的時候用，不要在台灣被當盤子，反正台灣旅遊我看是沒救了」。

不少人也認同原PO看法，紛紛留言，「你現在才知道？」、「台灣旅遊真的不行」、「從日本返台感覺就像回到第三世界」、「台灣旅遊給有錢人玩的」、「台灣住宿費用高得匪夷所思」、「不能同意你更多了」、「台灣真的沒什麼好玩的」。

但有人覺得，「我在東京可以買到日本全國的名產」、「有種公布一下總花費啊，你怎麼不說連假飛日本機票漲的多噁心」、「你要不要比比看房間大小」、「國外要不怕麻煩的人去才覺得賺吧」、「機票連假2萬（台幣）我無法」。

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