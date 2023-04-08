沈月閨密香港名媛疑被韓媒勒索　闖韓娛圈多年認全臉整容

有最美星二代之稱的邱淑貞大女沈月，自小生活優渥與不少富二代熟稔，其中一位富家閨蜜，進軍韓國娛樂圈多年的顧家嘉（Maxine Koo），近日爆出被韓媒多次勒索引起關注。



邱淑貞大女沈月富家閨蜜，進軍韓國娛樂圈多年的顧家嘉（Maxine Koo）疑被韓媒勒索。（金希澈IG）

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現年38歲的顧家嘉（Maxine Koo）出身於香港豪門，前特首董建華亦是其親戚，她曾在日本、加拿大生活，並於美國名校讀經濟，精通六國語言，2010年代初以英文名Maxine Koo闖韓國娛圈，演出過SBS劇集《Sign》、綜藝節目《美女們的嘮叨》，曾與最近涉毒被捕的影帝劉亞仁拍綜藝節目《惡女日記》，曾多次曬香港豪宅被韓國媒體稱為香港富家女。她與沈月及Angelababy都熟稔，更曾自爆與世界級名媛Paris Hilton是好友，指兩人在美國發生車禍認識。去年曾與Super Junior金希澈、邱淑貞女兒沈月（Ayla）聚會，金希澈更稱對方為好朋友。

現年38歲的顧家嘉（Maxine Koo）出身於香港豪門，曾在日本、加拿大生活，並於美國名校讀經濟，精通六國語言，2010年代初以英文名Maxine Koo闖韓國娛圈。（影片截圖）

顧家嘉（Maxine Koo）曾拍攝過SBS劇集《Sign》。（影片截圖）

韓國SBS電視台上月報導，指NBN TV自2月10日起先後發出6篇報導，聲稱大型海運公司主席女兒顧家嘉涉及詐騙、賭博，借貸數十億巨款後逃亡海外。 顧家嘉要求對方刪除虛假報道，反遭該NBN TV代表A某索要巨額報酬，於是通過SBS公開了與其的通話錄音。錄音中A某具體要求「1年內支付2億韓元廣告費」，即大約港幣120萬元。顧家嘉今年2月起訴NBN TV，要求對方撤銷報道、賠償2億韓元。 上月A某收到顧家嘉1億韓元後撤掉了相關報道，但發現她沒有撤銷起訴，於是再次發佈報道，2月尾警方已對NBN TV進行扣押搜查。

韓國SBS電視台播出顧家嘉與NBN TV代表A某對話。（影片截圖）

顧家嘉（Maxine Koo）曾多次曬香港豪宅被韓國媒體稱為香港富家女。（影片截圖）

顧家嘉（Maxine Koo）與Angelababy合照。（網上圖片）

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