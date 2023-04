英國天團S CLUB 7 成員Paul Cattermole家中猝逝　終年46歲

千禧年代紅極一時的英國天團S Club 7,今年2月宣布回歸並計畫巡迴演慶祝入行邁入第25年,成員之一Paul Cattermole卻不幸在4月6日離世,享年46歲。



千禧年代紅極一時的英國天團S Club 7,今年2月宣布回歸並計畫巡迴演慶祝入行邁入第25年。(IG:@sclub7)

S Club 7紅極一時,經典歌如〈S Club Party〉、〈Never Had A Dream Come True〉、〈Don’t Stop Movin’〉等共11首英國前十名單曲,其中四首登上冠軍寶座,全球售出超過1000萬張專輯,並總共贏得了兩項英國音樂大獎。蔡依林的〈DON'T STOP〉就是翻唱自 S Club 7 的〈BRING IT ALL BACK〉。

英國天團S Club 7成員Paul Cattermole,在4月6日離世,享年46歲。。(IG:@paul_cattermole)

官方S CLUB 7 IG發出聲明證實死訊,並表示:「無法用言語形容我們所有人所感受到的深刻悲痛和損失。很幸運生命中曾有他出現,並感謝他留下的美好回憶,保羅將被我們深深的懷念。儘管死因目前未知,但警方已經確認沒有可疑情況。請求留給保羅的家人、朋友和團員們個人隱私。」

英國天團S Club 7宣布Paul Cattermole離世消息。。(IG:@SClub7)

