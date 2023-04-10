中年好聲音｜「顏值擔當」支嚳儀分享三大護聲秘技：搵水樽吹波波

TVB節目《中年好聲音》參賽者之一支嚳儀（Venus）於上一集表現稍有失準，原來是因為感染流感。她日前（08/4）出席復活節活動接受《香港01》訪問時，坦言聲線已回復了八成。



支嚳儀獻唱迷幻版《愛情陷阱》大晒性感一面。

支嚳儀說：「呢半年都touch wood冇事，直到上一次感冒，上次演唱會記者會，我都因為感冒唱唔到歌，一直拖拖拖到而家，因為好反覆，我就算病都要去練歌，而家就要養返好把聲，仲有去睇中醫調整吓。」她表示，下一場比賽預計在31號，不過就未知到時狀態如何，她還說：「點都好，我都係抱住一個運動員精神，都要上台唱埋。我每次都係當最後一次演出，就算唔得，我都要傾盡全力！」

支嚳儀（Venus）表示最近把聲唔多好。（梁碧玲 攝）

支嚳儀（Venus）表現令人賞心悅目。

她還即場分享了一些開聲以及養聲的小tips：「我喺一個YouTube channel學，唱歌前有十分鐘warm up，到時唱到高音就唔會好緊。同埋我跟老師學唱歌，佢就教我唱之前將條脷伸落喉嚨，打開喉嚨肌肉，仲有一個就係，搵一個水樽插支飲筒，跟住吹，吹啲波波之後，喉嚨肌肉就會放鬆啲。」她也透露，比賽前兩星期飲食會十分清淡，完全不吃任何辣的食物。對於被節目製作組稱呼為「顏值擔當」，她笑言：「可能咁樣令人易啲記得我。」

《中年好聲音》參賽者。（梁碧玲 攝）

《中年好聲音》最後八強參賽者。（梁碧玲 攝）

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