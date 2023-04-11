隱形戰隊｜趙希洛同陳展鵬肉緊接吻　劉穎鏇性感出浴都要輸

《隱形戰隊》上周劇情講到匡勝天（陳展鵬飾）成功洗脫殺人罪名無罪釋放， Madam Fong（江美儀飾）亦在停職回警署收拾東西時，囑咐Ocean（馬國明飾）警隊有內鬼，著他調查。在眾多的證據之下，Ben Sir （胡諾言飾）被指是警隊內鬼亦需要停職接受調查，內鬼的身份一直備受關注，之前亦引起網民熱討誰是內鬼。

上周劇情講到匡勝天（陳展鵬飾）成功洗脫殺人罪名無罪釋放。

今日（10日）的劇情終於透露原來阿Yan（趙希洛飾）才是真正的內鬼，趙希洛原是陳展鵬的女友，但因為陳展鵬要坐牢，所以著趙希洛進入警隊幫助他洗脫殺人罪名。可惜胡諾言在失蹤前曾致電徐登（楊證樺飾）並留言講出懷疑趙希洛與陳展鵬是認識，所以馬國明便去調查，終於在胡諾言家中發現趙希洛企圖毀滅證據，從而得知她的內鬼身份。

趙希洛原是陳展鵬的女友，但因為陳展鵬要坐牢，所以著趙希洛進入警隊幫助他洗脫殺人罪名。(《隱形戰隊》截圖)

趙希洛於今集中終於演技爆發，先是嫁禍胡諾言是警隊的內鬼，之後在眾人面前扮可憐說被胡諾言騙了，之後她在見到男友陳展鵬時，卻變得十分奸險，令網民大讚她的演技控制自如。

趙希洛於今集中終於爆演技，先是嫁禍胡諾言是警隊的內鬼，之後在眾人面前扮可憐說被胡諾言騙了。(《隱形戰隊》截圖)

趙希洛見到男友陳展鵬時，卻變得十分奸險。(《隱形戰隊》截圖)

除此之外，邢風（劉穎鏇飾）於今集捨棄小背心，以浴巾圍著身上陣，性感度爆燈。劇情講到江美儀已經知道劉穎鏇與顧家強（陳山聰飾）正在拍拖，所以打電話叫陳山聰到她們的家，想教他有關劉穎鏇的吃東西口味，但未到劉穎鏇家的陳山聰通知她江美儀請他回家，所以才會有劉穎鏇洗完澡，圍著浴巾出場的畫面。

邢風（劉穎鏇飾）於今集捨棄小背心，以浴巾圍著身上陣。(《隱形戰隊》截圖)

劉穎鏇洗完澡走出來便收到陳山聰的電話，便嬌柔的問道：「啱啱沖完涼，喺屋企啊？」陳山聰便說：「我揸緊車啊！」劉穎鏇還未知道陳山聰十分緊張說：「吓，你唔係話今日放假，珠姐mark咗你係屋企執屋咩？你去邊啊？」陳山聰便嘆了一口氣說：「去緊你屋企啊，Madam啱啱打畀我，叫我半個鐘頭之內到啊！」劉穎鏇聽後反應之大說：「吓，媽咪叫你去我哋屋企？我哋屋企不嬲都係訪客止步㗎喎！佢有冇話要做咩啊？」之後劉穎鏇亦說江美儀找陳山聰亦不是好事，所以她便急急忙忙地拿出衣服去穿，試圖趕回家救陳山聰。至於劉穎鏇身上圍著浴巾全身濕透地拿起衣服便衝進去更衣間換掉，回到家時她已經因為趕回家而「披頭散髮」出現，但原來江美儀只是找陳山聰傳授廚藝，之後江美儀想回到廚房繼續煮東西，陳山聰亦去廚房幫忙，但當劉穎鏇也說自己要幫忙時，二人異口同聲說：「唔好！」生怕她把廚房毀掉一樣，十分搞笑。

劉穎鏇洗完澡走出來便收到陳山聰的電話。(《隱形戰隊》截圖)

劉穎鏇圍浴巾的性感照片逐格睇：

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