法言人｜陳展鵬客串的士司機有驚喜　劉佩玥現身首個案爭女

由劉家豪總監製、陳志江監製、梁敏華及阮美鳳擔任編審的《法言人》昨晚（10日）播出，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等。



《法言人》故事圍繞施雷律師事務所及「律政四大高手」發展，分別為在施雷舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、律師田佑家（林夏薇飾）、大狀馬瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾）。《法言人》首集即串星處處，有「快閃」的士司機陳展鵬（煎Pan）、短髮不稱職媽劉佩玥、華麗現身的貴婦麥玲玲，及李日朗、黃建東等。煎Pan雖只現身17秒，但其笑笑口問金師爺的一句：「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦，獲讚搞笑！至於劉佩玥Moon則是首個法庭個案女主角，她飾演的Carol與黃祥興飾演的Albert爭奪女兒撫養權，經過連番辯論，Carol終醒覺自己未夠盡責主動棄權；Moon的短髮造型亦成功吸引網民注意，大讚她長髮及短髮Look各有韻味。至於玲玲姐除了色彩系造型夠搶，手上的貴婦狗及「數白欖」講對白方式亦很吸睛，盡顯口齒伶俐一面，網民更封她為「算命界女神」，十分搞笑。

陳展鵬嘅客串短暫但搶鏡，網民仲覺得佢應該仲會再出場。

劇集一開始，金師爺就陷入涉嫌殺人嘅危機。

至於被譽為全劇靈魂人物的金師爺，昨晚首集一出場已是故事性及氣勢兼備，以倒敍手法說故事的《法言人》，一來便是站在犯人欄中的金師爺「被控謀殺罪，需即時還押」，為劇集增添懸念。之後鏡頭一轉，尚未捲入謀殺事件的金師爺晨早起床已著手處理大小公務，公事電話及message浪接浪之餘，更四出撲救各樣奇難雜症，就連起底工作亦難不到他；由於能力高、態度好，在律師樓及法庭均是人見人愛。為了與客人拉近距離、提高生意額，金師爺更踩過界鑽研廚藝，橋神之外亦是廚神。談到在劇中要不時展現高超廚藝，馬明受訪時笑指只是「掩眼法」：「其實我自己煮嘢食真係唔係好叻，所以好多謝劇組用鏡頭就我。現場拍攝時真係我煮嘅，但煮得唔好嗰啲就剪咗去，煮得似模似樣先剪落套劇。」昨晚劇集結尾亦饒有心思，原來年青時的金師爺曾因洗黑錢罪名成立被判監禁四年，由於回憶劇情只去到該處便點到即止，不少網民大感吊癮。並很期待後續劇情發展。

劇集結尾講番金師爺年青時，原來同樣捲入洗黑錢風波，仲要罪名成立添。

至於有「滅絕師太」封號的女主角家家，甫出場即雄辯滔滔，與馬明在庭上更是高手過招。而私下的家家雖然同樣牙尖嘴利，但打扮卻隨意得多，網民對此亦十分受落，盛讚薇薇居家眼鏡Look可人。

林夏薇庭上庭下兩個樣，而佢嘅居家眼鏡Look都幾入屋。