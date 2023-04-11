方媛樂做「熬夜達人」每晚3、4點瞓　讚大女有跳舞天份最想做畫家

方媛(Moka)是郭富城（城城）唯一公開承認的女友，二人在2017年婚後，育有5歲大女Chantelle（大寶）和3歲細女Charlotte（二寶）。日前Moka接受內地平台訪問，罕談家庭生活，自言不做虎媽，讓兩女兒自由發展。

Moka表示幸福家庭對佢嚟講好重要。（ig@mokafy）

Moka雖然每晚3、4點先瞓，但皮膚依然咁好。（ig@mokafy）

Moka天生皮又白又滑，訪問中她自爆是「熬夜達人」每晚三、四點才睡覺，而保持靚樣秘訣就是要心情開朗，她說：「平時最喜歡帶小朋友出去玩，也蠻喜歡工作。」談到孩子未來規劃，Moka表示不會強逼她們做不喜歡的事，雖然女兒都遺傳了爸爸的跳舞天份，但卻有自己的夢想：「我家老大還喜歡唱歌跳舞啊，但是她的夢想呢就是做一個畫家，所以我也蠻喜歡。」主持指做畫家很辛苦，她說：「我都看她喜歡，尊重她的選擇。」

她指小朋友的出現令她覺得是一個新開始，令家庭變得完滿及幸福。她坦言自己是在一個幸福的家庭長大，爸爸經常煮好吃的東西，她直言：「幸福家庭對我來說很重要。」

Moka爆大寶好鍾意唱歌跳舞，似乎都係遺爸爸嘅跳舞基因。（微博愛即刻RIGHTNOW）

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