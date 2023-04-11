隱形戰隊｜劉穎璇同劉佩玥被頻頻施虐　阮浩棕1秒強姦得拉鏈聲

《隱形戰隊》已經進入結局篇，而劇情亦愈來愈緊湊，昨日（10日）一集終於透露阿Yan（趙希洛飾）是匡勝天（陳展鵬飾）放在警隊的真正內鬼，趙希洛更是陳展鵬的女友，令觀眾都看得十分緊張。

《隱形戰隊》已經進入結局篇，而劇情亦愈來愈緊湊。(《隱形戰隊》截圖)

今日（11日）一集亦有不少的性感畫面，邢風（劉穎鏇飾）穿上運動bra top及運動褲做運動，但在更衣室時遇上鏗少（阮浩棕飾）派來的綁匪，雖然打鬥場面連連，但劉穎鏇依然露出纖腰，最後不敵綁匪被刺中一刀後暈了過去。而Shadow（劉佩玥飾）亦穿著超短熱褲在停車場被綁匪擄走，劉佩玥更被綁匪以「公主抱」方式抱走，過程中亦不忘大曬長腿。

邢風（劉穎璇飾）穿上運動bra top及運動褲做運動，但在更衣室時遇上鏗少（阮浩棕飾）派來的綁匪。(《隱形戰隊》截圖)

Shadow（劉佩玥飾）亦穿著超短熱褲在停車場被綁匪擄走，劉佩玥更被綁匪以「公主抱」方式抱走。(《隱形戰隊》截圖)

二人被綁匪擄走後被帶到阮浩棕面前，阮浩棕捆綁二人雙手吊起施虐，先是整盤水潑向她們，之後用手叉著她們的頸部。阮浩棕更變態到把劉穎鏇及劉佩玥鎖在車上，用鏟泥車攻擊她們的車，令到她們受傷，最後劉穎鏇掙脫了束縛，劉佩玥著她先走，但她說：「我唔會掉低同事唔理。」

二人被綁匪擄走後被帶到阮浩棕面前。(《隱形戰隊》截圖)

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劉穎鏇最後亦救出劉佩玥，但她就被阮浩棕鏟泥車用力攻擊被困車內，顧家強（陳山聰飾）及時趕到並救出劉穎璇，而劉佩玥則被阮浩棕在混亂間帶走。劉佩玥被阮浩棕帶走後躺在車內的地，口裡塞著白毛巾，醒來後的她一腳伸向阮浩棕，憤怒的阮浩棕更托起劉佩玥的腮說：「死八婆，想玩殘我啊？等我玩殘你先啦！」之後便有褲頭的拉鏈聲，令網民聯想劉佩玥「被強姦」了。今集的畫面大部分都很殘暴，不停向劉穎鏇及劉佩玥施虐，令「惜花」的網民都看得十分緊張。

阮浩棕1秒強姦得拉鏈聲。(《隱形戰隊》截圖)

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