東張西望｜怪男買即除二手襪疑似法科轉運　心理學家：係性癖好

今日（12日）的《東張西望》講到一位自稱是救護員的怪男四處問人借襪，他向人聲稱自己趕著上班，穿錯了襪子，所以要向路過的人借，怪男更說願意付出數百至千元不等來買他們身上的襪子。除了路過的市民外，也有不少的藝人或名人都「中招」被問，包括方力申、丁子高及洪永城等人，他們都曾經遇過怪男，而方力申事後與朋友聊天提起過這件事，朋友說怪男拿他的襪是否要「落降頭」。

一位自稱是救護員的怪男四處問人有沒有襪賣，之後怪男更說願意付出數百至千元不等來買他們身上的襪子。(節目截圖)

方力申說2年前亦曾遇過怪男，他指怪男年約50歲自稱是救護員。(節目截圖)

昨日（11日）方力申說到遇到怪男的經過後，今日李爾晨亦說出曾經3次遇怪男，李爾晨說地點更遍港、九及新界，他說第一次是凌晨4時多在家附近遇上怪男：「後面突然之間有人拍我叫哥哥、哥哥，佢用一個好趕急嘅語氣同我講，我可唔可以買你對襪啊？唔該你啊，我真係趕住返工，如果唔係我真係返唔到公司。」李爾晨直言覺得奇怪，他最後還是沒有把襪子給怪男。

李爾晨說遇怪男地點更遍港、九及新界。(節目截圖)

之後李爾晨說到第二次在銅鑼灣遇見怪男，怪男同一打扮同一番說話向李爾晨招手，李爾晨已經認得他，第二次怪男更開價600元，他心裡笑著說襪子漲價了。之後李爾晨第三次在尖沙咀見到怪男，怪男再次問他借襪，他立即轉頭便走，李爾晨亦想到怪男可能「戀物癖」或「落降頭」。

李爾晨三次遇怪男借襪。(節目截圖)

而市民陳先生昨日亦有提到遇見怪男的經過，陳先生說前一天借了襪子給怪男後，翌日與朋友打網球即受傷，陳先生指自己之前從未試過發生這樣的事，即聯想到是否被「落降頭」。

陳先生說前一天借了襪子給怪男後，翌日與朋友打網球即受傷。(節目截圖)

泰國法科師傅阿Call則指未必是「落降頭」，因為降頭是需要有特別的對象。他繼續指泰國有一種「陰法法事」，這種法事是可以用來影響運程的，阿Call說他們可能想讓自己的運氣變好，把不好的東西轉移給別人。阿Call說這個法事需要對方的名字、相片、出生日期及用過的東西，但他又指出如果大家互不相識，未有個人資料的話，做陰法法事的成效就會減弱。

泰國法科師傅阿Call則指未必是「落降頭」。(節目截圖)

而香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅則認為怪男是有「戀物癖」，她解釋：「其實係性癖好嘅其中一類，呢類型嘅人士喺過去六個月以上，持續對身體某個部位或死物會有性幻想，甚至有人用過嘅物件，佢哋透過觀察、觸摸而令佢哋有一個興奮情況。」她更說患有戀物癖的人用藉口令到他更容易得到物件，利用了別人的同理心及同情心，而他的情況有機會會日益嚴重。

香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅則認為怪男是有「戀物癖」。(節目截圖)

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