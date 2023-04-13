Anson Lo入馬場姜濤不獲邀辣㷫姜糖　網友籲踩場加劇粉絲內鬥

MIRROR人氣成員姜濤早前因腳傷須留家修養，在叱咤頒獎禮卻驚現暴肥身形，外加太過用力的表演，惹來極大爭議，因而再休息三個月密密減磅兼避風頭，期間同隊的Anson Lo（盧瀚霆）在無對手的情況下，風頭一時無兩，人氣繼續急升，接廣告接過不停，姜濤一哥地位分分鐘不保！偶像之間人氣鬥得難分難解，鏡粉之間固然出現內訌，大批姜糖（姜濤粉絲暱稱）為了幫偶像護航，西九音樂節期間輪到Anson Lo出場時，竟然當眾拉大隊走人，令雙方粉絲掀起罵戰。

姜濤近日到新加坡工作兼同媽媽旅行。(ig@keung_show)

這場「姜Lo之爭」可謂愈演愈烈。近日報道表示，與MakerVille有關係的保險公司豪擲7位數贊助本月30日舉辦的馬會冠軍賽馬盃，將邀請一位MIRROR成員出席活動，呼聲最高的成員當然是「上弦」的姜濤、Anson Lo、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）。惟賽馬盃當日是姜濤24歲生日，不少鏡粉已深信姜濤是必然之選，更有報道指公司依然愛鍚姜濤，有傳今次大灑金錢就是為了鋪路給姜濤挽回人氣！

盧瀚霆（Anson Lo）近年人氣和吸金力已追上姜濤。

據報道指，姜糖為「姜濤誕」早已打造兩架電車應援，更打算迫爆商場購買偶像生日精品，為偶像造勢。然而事件又迎來大反轉，日前有報道指出，原來公司已敲定由Anson Lo現身馬場，當日星級嘉賓還有陳慧琳（Kelly），兩人同場勢必引來話題和大批傳媒追訪。據悉上述決定亦觸怒部分姜糖，認為公司理應邀請姜濤入場，而社交網上更有人煽風點火，籲姜糖當日前往踩Anson Lo場，為偶像挽回氣勢！但有其他理性姜糖堅持團魂最重要，指兩位成員關係融洽，各自努力，不可能出現內鬥。

西九音樂節當日姜糖突然拉大隊走人，令神徒大感不滿。(網上圖片)

不過邀請Anson Lo的決定，亦意外「辣㷫」部分馬迷，有馬迷於賽馬相關的社交網下留言擔心到時大批神徒（Anson Lo粉絲暱稱）入場「騎劫」，令當日變大型教主應援和追星活動，令馬迷無法安心睇馬，更有馬迷表示當日不會入場。

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