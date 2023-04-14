陳奕迅貼地行商場被捕獲生圖曝光　打扮樸素狀態絕佳一舉動獲激讚

歌神陳奕迅 (Eason) 於今年1月中完成了他的27場跨年演唱會《Fear and Dreams》之後，便放假休息養精蓄銳，隨後開始積極備戰他在其他國家城市舉行的演唱會。Eason除了上月現身銅鑼灣宣傳他的新歌《塵大師》，就鮮有公開露面。

陳奕迅今年的跨年演唱會（資料圖片）

昨日有網民於社交網分享了他日前在香港某商場偶遇Eason的經歷，post了他和Eason的合照，留言表示自己逛完某廣場時，竟然遇見了Eason，沒想到真的能夠在香港偶遇明星，感到非常幸運。他立即趕快上前詢問Eason可否拍照，沒想到Eason答允他了，令他好激動，又大讚Eason很謙虛又有禮貌。

陳奕迅與老婆徐濠縈。(ig圖片)

相中可見Eason露出一臉燦爛笑容，十分親切友善，他看來皮光肉滑，臉色紅潤，氣息好好，狀態絕佳，一身樸素便服打扮顯得相當年輕，現年48歲的他一點不輸身旁的後生仔。網民紛紛留言表示好羨慕po主有幸偶遇Eason，又激讚Eason真是很nice。雖然該網民並沒有講是在那個商場遇見Eason，但有網民就估：「咁梗係喺黃金廣場啦」他有讚好，所以相信Eason當日是於銅鑼灣出現。

陳奕迅平日甚少公開露面。（官方圖片）

點擊睇網民於商場偶遇Eason以及Eason之前被捕獲的照片：

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