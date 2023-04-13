容祖兒澳門演唱會　暖心制止保安阻歌迷上前影相：信我，佢哋好乖

容祖兒一連八場《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》早前於澳門新濠影匯綜藝館開鑼，最貴的VIP門票是6,000蚊，與觀眾超近距離接觸。不少觀眾都衝到台前與容祖兒合照，保安見狀即出手阻止，而唱歌唱到一半的祖兒即暫停歌唱，開聲叫停保安：「佢哋會好乖㗎你信我！」



容祖兒4月每個周末都會去澳門新濠影匯綜藝館開《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》，個幾鐘熱唱21首首本名曲，換上七套全新歌衫，又唱又跳好畀貨，盡顯天后功架。門票共分為5個價位，由$688至$6,000，$6,000的VIP位設在台前，讓歌迷超近距離觀賞祖兒跳唱，連毛孔都差不多見到！

容祖兒在澳門連開8場演唱會。

演唱會目前已開了4場，尾段的「盲盒」環節每晚都會換歌，給歌迷驚喜，而對上一場她就接連唱出《連續劇》、《16號愛人》、《誰來愛我》、《想得太遠》和《心之科學》。這個環節氣氛非常高漲，大量歌迷湧到台前希望與台上的祖兒自拍和互動，歌迷畀了$6,000入場費，她當然也十分識做。

大量歌迷衝到台邊，希望與祖兒合照。（鄧穎琪攝）

當保安怕秩序失控，攔阻歌迷靠近台邊時，本來正唱著《想得太遠》的祖兒就暫停，出聲叫保安停手，並擔保歌迷會乖，她說：「你唔好阻住佢哋影相啦，佢哋好乖㗎，你畀佢哋影啦阿哥哥！佢哋會好乖㗎你信我！」

有歌迷聽到祖兒這樣說，即大叫：「好好呀！」指祖兒的行為非常暖心，好愛錫Fans。而祖兒亦任影唔嬲，不時望向鏡頭，甚至擺心心甫士供歌迷影相。幸好台邊的觀眾都非常守秩序，其後祖兒亦對保安說：「都話佢哋好乖㗎啦，佢哋最多都只係咁㗎咋，係咪呀？」歌迷聽罷即歡呼尖叫回應。

祖兒更擺「心心」Pose讓歌迷影到夠。（鄧穎琪攝）

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