阿儀新歌MV突破100萬入迪士尼扮公主派福利　疑違反規定被禁入場

現年38歲的「亞視一姐」薛影儀（阿儀）於上周三（5/4）發布新歌MV《一加一等於阿儀》，該MV上架未夠一天點擊率已經逾22萬次，阿儀在影片中的表演引起網民熱烈討論，令不少人爭相模仿「心心」舞。昨日（13/4）《一加一等於阿儀》的觀看次數已經超過100萬，阿儀為了報答網民表示：「MV破咗100萬，咁我14號去迪士尼扮公主啦，咁大家可以去迪士尼搵我啦，拜拜。」



阿儀的MV 上線七日突破100萬人觀看。(ig@connielam418)

阿儀的經理人林寶玉（Connie）昨日在社交平台宣布MV觀看次數已經超過100萬。(ig@connielam418)

言出必行的阿儀今日（14/4）就在Instagram上載照片，當中她打扮成為《美女與野獸》的貝兒公主，帖文中更講到：「今日去迪士尼就着呢條裙。」不少網民紛紛留言表示好期待。可惜今日下午網上有多條影片流出，見到阿儀穿上公主衫現身迪士尼，但見到她身邊有幾位保安，疑似被禁止入園。不過仍無阻阿儀的明星光環，有不少遊客都爭相與她合照，可見阿儀非常受歡迎！

根據迪士尼官網的樂園規則所示：「十六歲或以上的賓客不可抄（着）裝扮服飾。對於我們認為衣著（着）不恰當或有可能影響其他賓客的遊樂體驗的裝束，我們有權拒絕他們進入樂園，或要求他們除去我們認為不恰當的裝束。」較早前就曾有網紅在迪士尼內扮演公主，被園方要求換衫，而當時迪士尼回覆傳媒指不建議大家扮迪士尼人物角色，因為有機會被錯認為樂園演藝人員或樂園代表，對其他賓客及樂園運作構成影響，故建議賓客穿着不影響樂園運作的衣服及裝扮方進入樂園。

阿儀新歌MV破100萬入迪士尼扮公主派福利（IG/@ching_yee0205）

不過阿儀疑似被禁入場（網上圖片）

樂園有規定16歲以上的賓客不可在園區扮公主。（網上截圖）

阿儀有機會因為違反規定而被拒絕入場。（網上截圖）

其實，去年譚嘉儀亦有在樂園中扮公主，她換上黃色露肩晚裝化身成《美女與野獸》中的貝兒公主，並笑言：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬」。影片中，嘉儀於樂園中換上晚裝，而媽媽和姐夫還出手幫忙換衫和收衫，而她的行為同樣引來網民批評。