Tyson Yoshi不滿女友疑被偷影PATPAT　地鐵報警拉人：偷拍死變態

Tyson Yoshi（程浚彥）一向超錫女朋友Christy，不時為了護花與人開火，今日（14/4）他就在社交媒體放上幾條影住兩個男人的短片，指對方偷拍其女朋友，叫他們不要走，Tyson Yoshi報警後警察亦有到場，他爆粗鬧爆對方：「XLLM 偷拍死變態！」



Tyson Yoshi今日（14/4）在社交媒體放上幾條在地鐵站影住兩個男人的短片，指對方偷拍其女朋友，由於對方是講普通話，所以Tyson Yoshi全程用普通話跟他們講：「偷拍是吧？偷拍我女朋友是吧？」其中一位說：「我沒有，我沒有。」而另一位就頭耷耷別過臉，Tyson Yoshi就再講：「等警察來吧！不要走，不要走，你不要走！」最後警察到場，檢查其中一名男士的證件，而Tyson Yoshi亦有離遠錄低。

Tyson Yoshi影住兩名疑似偷拍犯，右邊那位不時背向鏡頭，但右邊那位就講了幾次「我沒有，我沒有」，被網民笑他立即割蓆。（Instagram：tysonyoshi）

Tyson Yoshi在短片Caption用英文留言轟對方是人渣，不少網民都留言鬧爆偷拍行為，亦有人問：「原來平時見到你唔可以影你㗎？」Tyson Yoshi即回覆：「佢係偷影her ass」，即指該男人偷拍其女友屁股或裙底。許多網民力撐Tyson Yoshi，指他英勇護花、挺身而出，更笑說：「你咁大隻佢當時應該好驚你一拳打爆佢！」

Tyson Yoshi超錫女朋友Christy。（Instagram：tysonyoshi）

事發後，不少人都關心Christy，而她亦很快在社交媒體報平安，跟大家說冇事，不過對於「這個」就覺得無法接受，明顯是講偷拍行為。

Christy在社交平台報平安。（Instagram：c.705）

許多網民亦想知事件後續發展，Tyson Yoshi就確定，該名遊客的手機中確實有4張Christy全身和下半身的照片，但很可惜並不構成偷拍罪，他說：「警方檢查過手機後，確認這位遊客並沒有發放以上任何照片上社交媒體，但不幸地，偷拍的照片不足夠構成窺淫、非法拍攝私密部位、遊蕩、公眾地方行為不檢，只能以港鐵附例滋擾乘客對這位遊客作出警告。」他感謝大家關心，亦提醒大家多留意和保障自己！