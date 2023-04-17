江美儀曾冇工開感激TVB收留　認太驕傲得罪人：覺得自己什麼都行

江美儀在今年年初憑劇集《下流上車族》首登視后寶座，最近她在《隱形戰隊》中的演出亦備受讚賞，不但大受本地觀眾歡迎，更獲內地網民激讚。日前江美儀接受內地傳媒訪問，大談入行26年以來經歷過的高低起跌，更自爆當年離開亞視，曾一度沒有工開：「因為前公司很亂嘛，然後我就決定離開了，離開的時候都沒有工作，只是做一些part time的DJ，其實挺慌的，因為沒人找你嘛，你就覺得自己很沒用，可能這個圈不要你了，不需要你這個演員了。」



江美儀自爆當年離開亞視後曾一度沒有工開。（影片截圖）

江美儀在2009年離巢亞視轉投TVB後極度低調，直至有新劇開鏡時才被發現已過檔，原來當初她曾掙扎過：「我就想我有兩個選擇，一我就繼續留在香港，我去叩門，看TVB要不要我這個演員，我覺得我是香港人嘛，我在香港拍戲，為什麼沒有一個位置給我呢？二到內地拍戲，應該有人找我拍戲，但是我覺得如果我先去TVB拍戲，再回內地拍戲，應該那個價值比較高一點吧，這個是我的想法。最後我就決定，如果我叩門沒人理我我就回內地了，但是當時很幸運，TVB打開門給我進來做一份子，開始拍戲，拍到現在，我覺得是上天的安排吧。」

江美儀在2009年離巢亞視轉投TVB。（影片截圖）

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模特兒出身的江美儀，在1997年加入亞視後，在首部作品《肥貓正傳》中擔正做女主角，但2009年過檔TVB後就由配角做起，對此她就完全沒有失落：「我明白我要轉公司的時候，它肯定不會給你做女主角什麼的，因為要看你究竟可不可以融入在這個公司裏面，看看你的表現才決定你可不可以當主角。我沒有介意，因為我覺得如果我做得好的話，哪怕是一場戲，觀眾都會記得的。」

不介意從頭來過，由配角做起。（影片截圖）

2010年江美儀憑《女人最痛》入圍最佳女配角最後五強，之後再憑《潛行狙擊》、《名媛望族》入圍，但直至2013年才終於憑《衝上雲霄II》中Head姐一角勇奪「最佳女配角」，這也是她加入TVB後首個個人獎項，更是她入行超過20年的首個演技獎項。雖然之前三度提名都失落獎項，但江美儀就認為拍戲並不是為了拿獎，盡力做好每個角色才是最重要的。談及TVB與內地拍劇的分別，江美儀就笑言：「內地拍戲比較好玩，賺錢比較多，又舒服，但是如果沒有我現在TVB的成績，我不可以回去賺錢。」

江美儀在《衝上雲霄II》中飾演Head姐。（YouTube影片截圖）

2017年江美儀在劇集《親親我好媽》中擔正女主角，亦是她加入TVB後首次擔大旗。（TVB）

2017年江美儀在劇集《親親我好媽》中擔正女主角，亦是她加入TVB後首次擔大旗，她在劇中的表現大獲好評，更被視為視后大熱！不過之後她反而沉寂了三四年，一度被「雪藏」，對此，江美儀憶述當年因太想有出色表現，壓力很大，甚至要求所有人都配合自己：「我有一點驕傲，我覺得自己什麼都行，你們什麼都不行，那就得罪了很多人。那個戲雖然收視很高，但是出來的效果不太好，因為太多壞的新聞在我身上，說我罵人，什麼扔劇本不是真的，但是人家為什麼說你，就是你很討厭，所以人家才會拿你開刀，所以那次以後，沒人找我拍戲了。」

江美儀自認曾因太驕傲得罪人。（影片截圖）

之後江美儀連續主持了幾輯節目《街市遊樂團》，但當時她仍未有反省：「還覺得你們都欠我的，是你們不懂，是你們不欣賞我。」直至疫情期間工作停滯，令她終於醒覺：「原來是會什麼都沒有的，你本來的工作都會沒有的，什麼都沒有了。然後我就反省自己就是太自私了，我太以自己為中心點，你不可能要求什麼人都跟你一個做法，你要尊重別人嘛。」之後江美儀重獲拍劇機會，更在《下流上車族》擔正女主角：「對自己來說是一個翻身的機會，不是事業上的翻身，是自己的翻身機會，要告訴別人、自己，我現在做的不要再像以前一樣那麼自私，你要為人家去付出。所以這幾年雖然是低潮吧，我覺得反而是一個很好的教訓，你不可以再這樣子，再這樣子你就完蛋了。」而江美儀亦終憑此劇奪得視后，可喜可賀！

終於翻身！（影片截圖）