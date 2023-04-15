張繼聰自爆曾為陳奕迅同老婆寫歌　情敵是歌神：我還可要求什麼？

43歲的張繼聰接受港台《舊日的足跡》訪問，分享獲兩項電影金像獎提名的感受，並憶述昔日如何面對外界的冷嘲熱諷，罕談太太謝安琪與歌神陳奕迅緋聞，一一折解戴綠帽疑雲。

張繼聰曾被指是「廢柴老公」，但亦有人覺得他很幸運，終於捱過了冷言冷語的時期，近年外界的口風更轉為「識嫁要嫁張繼聰」。「20 多歲時，雜誌寫我要靠老婆養，其實當時我做監製作歌月入數萬元，較好多人好。30 歲之後我想通了，我到底是人家口中的我，還是由自己去斷定我是誰？如果我當年想不通，我會好痛苦，應該去不到 70 歲，因為好快會有情緒病，會好大件事。境隨心轉，我想通了，不再介意人家怎樣看。當年太太（謝安琪）跑得快，我當然替她開心，但自己覺得好『擇使』，唯有用自己的方法去奮鬥。幸好外邊的瘋言瘋語不會牽涉到我們的生活裡。人家有自由怎樣看我，我也有自由是否認同。當年我們都患上了抑鬱症，但我想每件事發生都有其原因和價值。」

張繼聰同謝安琪都曾經患過抑鬱症。（ig@louischeung201）

被問及多年前太太與陳奕迅傳緋聞，張繼聰當時如何面對?「我聽到後只感覺到我的人生好奇妙，連情敵都給我安排是歌神，我還可以要求什麼？人生真的無欲無求啦！他的確是我的偶像，我們入行時他已處於事業頂峰，我都只在仰望他。私底下我和 Eason 有談論過這件事，他叫我們要放開一些，還提議我寫一首關於婚外情的歌，由他和我老婆合唱，玩盡些。我贊成，亦已經寫好了，但後來整件事去到一個具傷害性的階段，再不適合玩下去，便不了了之......其實我們都是好朋友，他是一個好前輩，我們間中會聯絡。他有學駕電單車，我經常荼毒他，慫恿他駕古典電單車，因為我正在推廣電單車文化。」

陳奕迅同謝安琪嘅緋聞曾得熱哄哄。（視覺中國）

當年Eason已有太太徐濠縈。（視覺中國）

張繼聰在訪問中不忘盛讚太太。「我的太太真是個好太太。這幾年，她自己開唱片公司，也經營時裝和護膚品牌，經常要和員工開會，要照顧家庭，亦要演出，而我就只是演戲，其它都是副業。太太是天后，但回到家裡就是我的老婆、小朋友的媽咪。在家中我們不會說『天后出場』，當車子駛到停車場就將身份卸下，回到家中就會知道人生最珍貴的是甚麼。我感恩，40 多歲已感無憾了。我一直想幫助人，就像做社工一樣，所以我很喜歡和新人討論，給他們意見。其實一個人吃得多少？穿得多少？如果你覺得上天多給了你，你就要分給別人啊！」

張繼聰由「廢柴老公」變成「識嫁要嫁張繼聰」，當中下過唔少努力。（ig@louischeung201）

老公張繼聰一家四口的合照。（ig@louischeung201）

入行 38 年的張繼聰，年初以《窄路微塵》勇奪「香港電影評論學會」影帝寶座，更首度獲提名今屆香港電影金像獎「最佳男主角」和「最佳男配角」。他感覺自己極幸運，但對獲獎沒甚信心。「我只有一顆平常心。坦白說，這種輸贏的過程，我以前在樂壇和電視台都已經歷過無數次，最緊張的其實只是宣佈結果的那一刻。太太已經準備好陪我出席（頒獎禮），家中的小朋友則好像不大知道。我相信他們的人生中有更多較我這個頒獎禮精彩的事情。我一直跟他們說，演員是一份專門的工作，需要全情投入，請他們不要有過份的優越感和自卑感。二人最關心的都是我帶他們出去玩。」他不敢想像自己會連中兩元，說這樣太好高騖遠了。

張繼聰年初以《窄路微塵》勇奪「香港電影評論學會」影帝寶座。（ig@louischeung201）

張繼聰首度提名《金像獎》最佳男主角。（ig@goldenscenecinema）

對於黃子華未能因《飯戲攻心》入圍「最佳男主角」提名，張繼聰可有替他感到可惜？他表示:「我們沒有提及這事，他正忙於舞台劇，有這些提名也只是錦上添花。大家到了這個階段，遇到好劇本、好角色已經賺了，他一定是這樣想的。跟子華哥合作後，我賺到的是友誼。他是一個好演員，他的棟篤笑（表演）已去到神級，而他對劇本的理解和演繹十分準繩。此片是用六個人的默契一起去完成的，厲害的票房已證明大家是一個團隊。」

【點擊睇更多張繼聰溫馨家庭照】