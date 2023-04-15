蔡天鳳案丨被捕潘女保釋期聲稱被誣蔑　疑自揭案情望「一哥」說話

28歲名媛名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，已有7人被捕，其中29歲姓潘女子涉嫌協助罪犯在內地落網，被控「協助罪犯」罪，早前提堂獲准以5萬元保釋，案件押後5月8日下午再訊。

潘女是一名KOL，沉默一個月多，終於在今晨（15日）「蒲頭」，首度開腔回應捲入碎屍案事件。她在IG Story 發聲明，撰長文指自己被誣蔑，指自己受盡千夫所指與網民隔空開火，還望「一哥」能出來說話。

蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，引起社交極大關注。（蔡天鳳ig）

潘女指自己與蔡天鳳及前夫一家並不認識，她寫道：「這是給所有誣蔑我的人，也是給我寫故事的人…謝謝你們…現在看新聞，原來是娛樂新聞…我以後也不會相信…也不會看…至於法律責任請你們說話前也想清楚。本人潘XX完全不認識姓鄺這一家，男方和女方也不認識…可能這樣說也犯法，但你們不應該這樣子……令我們委屈的人不能說話，你知道我們的感覺嗎？」

潘姓KOL與關楚耀好熟。

潘女透露已盡人民責任，將所有電話內容、事實清楚向警方交代一切，惟外界仍視她為嫌疑犯之一，令她深感委屈。「我相信你會還我我清白，換來的是這樣…就算是案件沒有完結……也不應該這樣…我也是人…有感覺……被全世界誤會覺得你們會還清白…到頭來，我只不過是一個小小市民，為甚麼要幫我解釋？嚴重受到心理生理影響。全世界也問候我。我也很合作…但我變了第唔知幾多嫌疑犯？好亂……感覺原來我就像一只（隻）棋咁！那他們就可以亂說話？不用你們幫我澄清…至少你們也應該說清楚現在嘅狀況，不應該把無辜的人牽入…希望一哥出來說話。」

潘女自言捲入碎屍案後，心理及生理均受到嚴重影響，她稱身邊親朋好友也受牽連，又為此向大家致歉：「我以後的人生怎麼過？我們也有家人…朋友…小朋友…人的一生，不應該你們這樣容易摧毀，我就算是一個小生命…但也抵抗不到所有，最後要同所有人講聲對唔住…真係忍唔住發聲明，因為人是平等…不可以這樣…傷害我。我對這件事情不但沒有幫助，但是給全世界的人責罵…希望香港可以還我清白…要我繼續等待…忍耐…那我為甚麼要給別人責罵？網上的流言蜚語？誰頂得住？你可以嗎？」

潘女突發聲明。

網民的抨擊未有因聲明而消失，反而惹來更多惡評，潘女隨即連環出Po反擊，除請求網民幫忙查出所有假Account身份外，還貼出一些負評截圖，理直氣壯：「我人生最討厭就係阻住我食嘢同埋屈我…至於你唔明唔應該問我，我都唔係好明…我都想知點解你好似知好多嘢」、「講嘢係唔需要負責任，多謝你同我傾心事…大家冇嘢做，睇吓戲都好，都係想咁姐（啫）」。