張新悅14歲大女細菌入腦險喪命　爆三大奇事：靠冤親債主放過Lucy

楊張新悅（前名：張燊悅）跟區議員老公楊哲安（Jeremy）婚後育有4名女兒，14歲大女Lucy早前患上甲型流感，更不幸因細菌入腦導致腦膜炎，並出現敗血症、猩紅熱及毒性休克症，要進行兩次手術，在深切治療部昏迷十多天，情況一度危殆。張新悅一家人本來作最壞打算，但Lucy的病情出現突破性好轉，更能跟家人一起過年。

Lucy的身體逐漸康復，並已重回正常生活，過兩天便返英國拉格比公學（Rugby School）寄宿學校讀書，令作為媽媽的大感不捨。張新悅昨日（14日）在社交平台撰長文分享女兒的康復過程，表示心中只有感恩，感恩和感恩；並大爆三大奇蹟事，指全靠「冤親債主放過Lucy才有機會生存」。

新年期間透露大女大病險喪命，幸康復情況理想，可以一家過新年。（ig@nicolacheungyoung）

張新悅透露女兒因細菌感染，讓右腦腦壓去到高至54mm Hg，做了兩次手術後，醒來要面對種種後遺症：「左面身體癱瘓，發高燒，全身出紅點點，眼有問題，吞咽有問題等等。」除了找中醫治療，張新悅和老公還找來「師父菩薩」幫忙。她透露Lucy吸收了師父真氣後，由原本無力發聲，變到可以立即開聲；更可以一口氣8分鐘內行上20層樓；即使插喉十一天也沒有弄傷聲帶，更被歌唱老師讚：「她的聲量比病前更強！」張新悅形容Lucy臉色比病前更紅潤，更指女兒在家休養三星期後回去上跆拳道課，便能在空中轉圈跳踢！

大女Lucy將返回英國寄宿學校讀書。（ig@nicolacheungyoung）

這種神速康復，令人嘖嘖稱奇。張新悅更爆出在康復過程中三件難以置信的事件，她說：「足以讓我們很確實的知道虛空和冤親的存在～」。

【第一次】在醫院看到Lucy可以不需要助行器走路時Jeremy立刻和親戚分享，他和親戚還覺得是女兒叻，而忽略冤親的存在。其實師父三番四次提醒我們女兒一有好轉的現象，一定要讚嘆冤親的大量。結果翌日她竟然確診了COVID！其實當時醫院還有隔離措施，醫護及家人都需要有PCR陰性證明才能進入病房，何來COVID ？最重要的是，當時正準備辦理手續出院，這完全打亂了師父已經安排好女兒出院後立即要處理的事情（即是冤親障礙她出院）。 Jeremy犯錯了，忽視虛空和沒有正視來處，沒有真心地迴向給冤親債主，導致師父受傷害。感恩師父和菩薩繼續幫Lucy，冤親寬宏大量讓Lucy痊癒！

【第二次】在師父給了Lucy氣的幾天後我們一家人到海洋公園過新年。 我不批准Lucy玩機動遊戲，只是一家人齊齊整整出去走一走，誰不知Jeremy忍不住帶她玩最激烈的Hair Raiser 過山車連續兩次，玩完他心感僥倖又再次忽略虛空，沒有多謝師父多謝冤親，沒有正視為什麼女兒可以在腦腫這麼嚴重，又做完兩次頭腦手術後僅只一個月，竟然可以坐完過山車後也完全沒有不良反應！數天後我們見師父，當師父知道他帶了Lucy玩過山車後訓話Jeremy不當，不應該挑戰師父能力時，Lucy當場突然在我們身旁完全休克暈倒十幾秒！！！出現了這麼神奇的一幕，我們怎不感受到虛空的存在？ 這個示現使我們不得不堅信女兒神奇地康復及這麼强健一直是師父菩薩的扶救和加持及冤親債主的寛宏大量。感恩冤親直接警誡，讓我們知道業力尚在。

【第三次】在幾次參加法會時，我親眼看到Lucy在過程中出現暈眩及站不穩腳的現象，要跪下休息。但神奇地，當她向冤親懺悔後，暈眩的現象隨即消失，立即可繼續站立念經。這種情況相繼出現了還幾次，而她康復出院至今，都從沒有出現過相似的情況。謝謝冤親確實地提示我們，女兒的業債未清，不可掉以輕心，要拿出感恩心感激冤親在放過女兒！

這三次的啟示，也深深讓Lucy體會到虛空的存在！多謝師父教導，令我，先生和Lucy明白明因識果。再一次感謝師父菩薩幫，多謝冤親債主讓Lucy沒有後遺症，健康的上課去。 今後我們會用心學佛法，懺悔，念經，迴向給寬宏大量放過Lucy的冤親債主，以及銘記要感恩師父和菩薩。

張新悅分享女兒康復過程全文：

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