金像獎丨余香凝爭「最佳女配角」　疑懷第2胎行紅地氈前率先報喜

余香凝（Jennifer）在2020年11月驚爆未婚懷孕，和大13歲的證券界男友陸政渡閃婚，翌年誕下女兒Clare。為人母後，余香凝未有放下工作，今年更憑電影《緣路山旮旯》入圍《第四十一屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」，今晚結果便會揭盅。

已開始準備。（ig@jenniferyuuu）

婚後育有一女。（ig@jenniferyuuu）

余香凝在社交平台率先宣布喜訊，疑懷上第二胎，透露會今晚會「3個人一齊行紅地毯」！她穿上亮麗戰衣，與準備一齊行紅地氈的老公，合拍地一齊聚焦在腹部，露出興奮表情，留言表示：「"WE" are ready ！！！41屆香港電影金像獎，3個人一齊行紅地毯」，陳凱琳、倪晨曦等好友即送上恭喜。

行紅地氈前疑率先報喜懷第2胎。（ig@jenniferyuuu）

余香凝憑電影《緣路山旮旯》入圍《第四十一屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」。（ig@jenniferyuuu）