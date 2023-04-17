何超蓮竇驍奢華回禮曝光　Q版泳裝LOGO分享愛的宣言：將共擔風雨

何超蓮與竇驍婚禮舉行在即。（IG：@laurinda_ho）

4月18日是賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda），與內地男星竇驍拉埋天窗大日子，一對準新人早早飛抵峇里拍攝婚照。4月17日婚禮回禮曝光，二人的Q版LOGO及喜帖深情文字，相當吸睛。

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二人的回禮禮物以白色作主調，附上頂級奢華品牌日霜晚霜、香水及朱古力價值逾5千元，另特別訂製絲質眼罩拖鞋，收納袋上有二人Q版泳裝親吻公仔，以「DouDou & Dada」自稱。白色喜帖用2人名字起題：「玲瓏骰子安紅「竇」，喜結「蓮」理共白頭，Hello我們要開啟新的人生篇章啦，很高興能和大家一起分享我們的喜悅，我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人，感謝大家一路以來的陪伴與支持。」字裡行間流露出濃濃愛意。

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竇驍何超蓮婚禮回禮曝光。（網上圖片）

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竇驍何超蓮喜帖文字充滿愛意。（網上圖片）

據知二人婚禮選址於2018年年中開幕的Six Senses Uluwatu（烏魯瓦圖六善酒店），酒店位於峇里島南部懸崖上，可以俯瞰印度洋，坐擁無邊際超美泳池。酒店設有103間別墅及套房，包括28間天空套房、62座一房別墅、7座兩房別墅、4座三房別墅、秘境別墅及總統別墅，所有別墅及套房均可飽覽印度洋的迷人海景，蕭正楠黃翠如在2019年亦曾於此地補辦婚禮，一晚房間住宿連早餐要價逾7千港元，兩臥室以及三臥室的套房價格大約是1.1至1.8萬元，總統套房近6萬元一間，最貴的是休閒別墅價值逾7萬一晚，外間估計是次婚禮花費近半億。