陳豪 (Moses) 是圈中出了名的好老公好爸爸,日前 (16/4) 他剛度過了52歲生日,他的老婆陳茵媺 (Aimee) 以及三位寶貝仔女Aiden、Nathan和Camilla都花盡心思為他慶生。Aimee亦有於IG post了當日為老公賀壽的靚相同大家分享。

陳豪老婆陳茵媺與3名寶貝仔女。(陳茵媺ig)

她留言表示:「Happy Birthday to the cutest or what the kids say the most #handsome @moses_chan_ ! 💕🎂🎈🎁🎉🥳🎊🍰」祝老公生日快樂。Aimee指Moses是仔女心目中最靚仔的爸爸,相中可見Moses雖然留了灰白鬍鬚,但看來好有活力,而且佬味十足的他十分之Man。網民紛紛為他送上生日祝福,有網民就表示:「爸爸愈老愈有型」。

