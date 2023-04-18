素海霖第二部AV片面世獲網民讚正過出道作　唯一個致命傷破滅幻想

現年26歲的素海霖月前以藝名「絵麗奈Erena」成功進軍日本色情電影界，更是首位「土生土長香港人」以日本AV女優身份在當地出道，並以此成為片商Faleno Star的賣點，稱她為首位外藉女將，隨即成為話題人物以及網民熱討對象。她的處女作作品「FSDSS-644 生於香港長於香港的新人Erina」於31/3 正式面世，共有四場性愛戲份，對手包括AV男優一哥清水健。片中素海琳全程以廣東話上陣，令香港粉絲看得格外有親切感。

3月31日起Amazon.jp可以獨家率先睇素海霖的「FSDSS-644」

昨晚（17日）素海霖的第二部作品 ( 番號FSDSS-645 ) 在毫無預警下上架開售，並已經有線上版可以觀看，封面是Erena的穿上性感開窿Bra top的照片，作品的主題為「性感開発3本番」。Erena在這部影片中分別與四位男優有對手戲，她的表現看來沒有首次拍攝出道作時那麼緊張。Erena在片中繼續以廣東話演繹角色，對白包括「好舒服」，「我唔得啦」等等，又大玩「絲襪誘惑」等。

素海霖第二部作品封面。(網上圖片)

不少網民都火速欣賞了Erena這部新作，並開post討論，且一致認為她在第二部影片中的表現比她的出道作更自然，更真實。可是，仍然有網民認為她偏肥，太多肉的身材減分了，可說是她的最大致命傷，甚至直指封面中的Erena與影片中的她簡直判若兩人，一看影片即令人幻想破滅。

素海霖最新影片內容。(網上截圖)

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