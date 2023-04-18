泫雅泰國潑水節著「阿婆底褲」跳辣舞　睇落唔健康網民憂患精神病

有著「性感小野馬」之稱的泫雅向來穿著風格性感又大膽，粉絲對於她的前衛造型接受度也很廣，但最近她卻因為此事在韓網被罵上熱搜，有人狂罵她動作和服裝故意擦邊，有人則出來替她反駁酸民管太多。



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最近，泫雅受邀登上了泰國音樂潑水節的舞臺，當天的她也和以往一樣穿得十分清涼，全身米白色的喱士泳裝將好身材展現得一覽無遺，表演也很認真。但就在現場影片流出後，網上卻突然引發爭議，大部分網民批評她越來越低俗，表示知道她以前也很露，但這個跟以前的她真的差太多，「這已經和色情、豔舞沒什麼區別了」、「以前她走的是性感路上，穿著打扮和跳舞都讓人讚嘆好美，可如今的她穿的輕浮，每一個舞蹈動作還都是擦邊的動作，反差感太大。」

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對於泫雅被罵穿內褲上臺還故意搔首弄姿，粉絲也站出來替她說話：「這不就是泳衣嗎？」、「本來就是泰國潑水節的音樂節活動啊，不然穿棉服表演？」、「挺好看的舞蹈，身材真的太好了！那些挑剔的是不是太自卑了！」，並指責酸民內心骯髒看什麼都色情。有網民也說現在的泫雅看起來太像病嬌，擔心她的心理狀況，是不是生病了。大家怎麼看呢？

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