65歲梁家輝影帝蒼老照曝光　無懼滿臉皺紋出鏡勇敢展示歲月痕跡

梁家輝是《香港電影金像獎》歷史上最年輕的影帝，當年只有26歲的他憑《垂簾聽政》奪得「最佳男主角」獎。轉眼間，梁家輝已經65歲，日前他為舒淇慶祝47歲生日，同場還有張藝興等友人現身，眾人笑得開懷，但見梁家輝不敵歲月洗禮，臉上有多條大大小小、深淺不一的皺紋，但連美顏濾鏡都幫不上忙，無法遮蓋臉上深皺。

梁家輝今日的演藝事業發展得如日方中，在影視界的地位也無可置疑。（《寒戰》劇照）

梁家輝在主演的《追龍II：賊王》飾演綽號「大富豪」的悍匪。（劇照）

久未露面的梁家輝看來瘦了，滿臉皺紋，除了眼角魚尾紋，連山根紋都有，而最誇張是臉頰的表情紋，由面珠直落到下巴位置，看來他未有太多保養，顯得比同齡男士蒼老。不過家輝似乎不太在意，站在舒淇身後興奮舉V，笑得開懷，勇敢展示歲月痕跡。舒淇在照片中寫道：「總有一些人，一起坐着就很開心。」她還分享收到蛋糕及鮮花的相片，但未見與老公馮德倫合照，一臉幸福滿滿續道：：「2023年4月16日，天晴！祝我生日快樂，願望都成真，謝謝愛我的你們！」 一眾圈中好友以及粉絲紛紛送上生日祝福，非常窩心。

雖然已經用咗重濾鏡，但仍難掩梁家輝臉上皺紋。（ig@sqwhat）

大班朋友為舒淇慶祝生日。（ig@sqwhat）

梁家輝蹤橫影視圈近半個世紀，從年輕就不靠顏值而是靠實力，無論是演黑道惡霸還是廉政警察，情深款款又或是搞笑角色都難不倒他。梁家輝初出道便擔正做男一，憑古裝電影《垂簾聽政》榮獲取香港電影金像獎最佳男主角殊榮，但在事業高峰期，卻因為被中華民國行政院新聞局封殺，有他的電影則不能在院線上映，令所有電影公司都不敢起用他，淪落至沒戲可拍的家輝，有段時間只能靠當小販維生。

梁家輝26歲憑《垂簾聽政》奪得金像獎「最佳男主角」獎。（劇照）

梁家輝及Jane March主演的《情人》改編自法國作家Marguerite Duras同名小說。（《情人》劇照）

梁家輝演出角色多元化：

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在最落魄的日子，梁家輝遇上了任職電台製作人的江嘉年，兩人相戀然後結婚，即使當時梁家輝的銀行戶口曾經只剩下8千元，連辦婚宴的錢也拿不出來，江嘉年也願意下嫁，更直言不覺委屈。結婚至今36年，二人恩愛如昔，並育有一對雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie）；年前江嘉年被外界批評身材走樣，但梁家輝也走出來護妻，表示：「我太太是世上最好的女人，是她的好激發了我的好」。一家四口過著幸福快樂的生活。

梁家輝且太太江嘉年喺1987年結婚，當年係家輝最落魄嘅日子。（網上圖片）

江嘉年曾被外界批評身材走樣，梁家輝即走出來護妻。（IG圖片）