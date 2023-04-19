獨家｜素海霖第二套AV重現名場面　自爆最難忘一幕「全身都好熱」

第一位港產AV女優素海霖，以「絵麗奈Erena／繪麗奈」藝名進軍日本AV界，其第二套作品昨日突然面世，不少網民都大讚她表現自然，較處女作有進步。《香港01》就聯絡了素海霖作獨家回應，談到新片中跟著名男優吉村卓等四名猛男大戰，被網民嘲她表情嫌棄對方，素海霖就否認說：「係爽到難受！」



素海霖（藝名：絵麗奈Erena／繪麗奈）以「土生土長香港人」身份殺入日本AV界，成為成人片商FALENO Star的超新星。其出道作在31/3首發，事隔半個月，第二部作品毫無預警地於昨日（18/4）上架開售，封面是Erena穿上中間開窿Bra top的照片，作品主題為「性感開発3本番」，影片繼續以廣東話講對白，當中包括「好舒服」、「我唔得啦」、「頂唔順啦！」等台詞！

素海霖第二套AV，突然無預警上架！（Faleno）

素海霖今次大戰四位AV男優。（影片截圖）

影片共分為四部分，Erena先後換上四套性感內衣和比堅尼，與四名男優激戰，當中包括有「AV何俊仁」之稱，以「很想要吧」廣為香港人熟悉的著名AV男優吉村卓。今次新片亦有重現這一幕「名場面」，劇情講到吉村卓用其摩打舌頭舐勻Erena全身，包括臉、手、腳板、腋下等部位，實在有點重口味；而網民亦取笑Erena表情甚為嫌棄，不過她回應《香港01》時就否認此事說：「其實一個表情或者一個言語，不同人都會感受到不同的東西。基於『預見影響成見』，大家可能因為對方樣子不討好的既定印象，就以為我會一臉嫌棄，其實不是，我是爽到難受！」

素海霖被男優吉村卓舐勻全身，有網民笑她的表情很嫌棄對方，她卻指自己其實爽到難受。（影片截圖）

吉村卓（左）是著名AV男優，經典對白「很想要吧？」的圖片在網絡瘋傳多年，他亦因被指與C君、前立法會議員何俊仁、股評人沈振盈等撞樣，廣為香港人熟悉。（網上圖片）

除了吉村卓外，Erena亦與其餘三位男優大玩絲襪誘惑、蒙眼、推油按摩和成人玩具等，比上一條片多作大膽嘗試，講到最難忘一幕，Erena二話不說就揀了「玩玩具」情節，身穿酒紅色性感內衣的她在椅上腿張開，男優則以玩具觸碰其身體各處，「完事」後她香汗淋漓、髮絲濕透，氣喘對鏡頭說：「好唔知點呀……」之後又點頭：「係，頂唔順呀，成身都好熱。呢個係最熱，全身最熱！好想快啲做！」Erena回想這一幕，在訪問中笑言：「因為當時發生了一件很搞笑的事，就是我聽錯了翻譯 ，我把ありがとうございました（謝謝你）說錯成ごちそうさまでした（謝謝款待）。」並且鬧出笑話。

素海霖今次大玩蒙眼。（影片截圖）

素海霖自爆「玩玩具」一幕令她最深刻，不但全身發燙，更因言語不通講錯嘢鬧笑話。（影片截圖）

有網民對影片深入研究，更留意到Erena解鎖了一個差不多把腿擘到「一字馬」的高難度動作，大讚她身體柔軟度高。問到是自創絕技還是由男優引導發揮，她表示：「我沒有特地創作任何招式，全程都是真情流露，所以當時亦是不經意地順勢去做。」不少網民都稱讚Erena的演出較上一次進步、自在，表現看來沒那麼緊張，她卻透露兩套AV拍攝時間其實差不多，並謂：「其實任何拍攝，包括《#PTGF出租女友》電影都好，感覺到不自在也是很正常的事。第二套跟第一套是同一時段拍攝的，所以我反而覺得是大家先入為主。」

網民讚Erena在新片的表現較上一次自然，她就解釋其實兩套AV在同一時期拍攝。（影片截圖）

素海霖身穿橙色比堅尼，大玩按摩推油。（影片截圖）

對於網民讚賞，Erena其後也在IG回應：「多謝大家咁快就覺得我比第一片進步，我一定會繼續努力，因為我覺得香港人支持正版從來唔係一時衝動🔥我眼見好多人都係排除萬難支持我，不屈不撓、努力不懈，其實就係香港精神💪🏻」為表對日本的尊重，她希望自己能入鄉隨俗，但亦不想失去個人風格，又說：「雖然我曾經在作品中話過『頂唔順』，好明顯係頂唔順但唔好停！」Erena深信香港女生不會輸給日本女生，又希望大家多多支持正版，各位要識做啦！