尚有5日連詩雅將成人妻,與陳家樂4月24日於六星級酒店舉行婚禮。Shiga在IG STORY分享日前舉行婚前派對美照,與好姐妹陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等狂歡,大曬招牌美腿。



陳家樂和連詩雅將於4月24日共諧連理。(大會提供)

Shiga分享與姐妹們合照,粉紅色佈景板上寫着:「Mrs Chan-to-be」,身穿白色大露背超短裙,大曬白滑美背及42吋超長腿。另一套閃爆晚低胸晚裝相當高貴,準新娘滿場飛與姐妹們在派對瘋狂留影。洪永城老婆梁諾妍亦有上載多張靚相留言:「My prettiest bride @shi_ga, My honour to be part of it,係一個好靚嘅bachelorette party💐咁多個女仔一齊着靚衫影靚相,一齊扮靚靚。希望你開心我哋就最開心﹗我們最美的新娘子,Love you love you and love you.」

連詩雅在婚前派對大曬42吋長腿。(IG:@inez_leong)