陳法拉激罕曝光2歲囡囡萌爆近照　小小身影獲網民大讚又靚又可愛

現年41歲的女神陳法拉於2021年情人節於IG宣布囡囡小米妮出世，如今她的囡囡已經兩歲多，法拉亦間中會分享她與囡囡的生活點滴。日前她post了帶囡囡到機場準備搭飛機外出遊的靚相，並留言表示：「She packed her own bag this time. Brought along her favorite stuffed animals and toys. Can’t wait to explore the world with my little lady! (Shout out to my mom for this hand-knit sweater ❤️) (這次她收拾了自己的包。帶來了她最喜歡的毛絨玩具和玩具。 迫不及待地想和我的小女士一起探索世界！ （為這件手工編織的毛衣向媽媽喊話❤️）」

法拉間中會分享女兒小米妮的生活點滴。(陳法拉IG)

法拉分享了兩張照片，一張是她抱住小米妮的合照，另一張是小米妮的獨照。相中雖然看不到小米妮的正面樣子，但小米妮小小的背影和側面已獲一眾網民留言畀心心並大讚：「好可愛呀」、「她一定是個小美女」、「媽媽超靚，囡囡都會似媽咪咁靚」。

法拉擁有幸福家庭生活。(陳法拉IG)

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