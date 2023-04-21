86歲謝賢被網民偶遇近況曝光　超型格打扮媲比後生仔獲讚：帥到老

現年86歲的「四哥」謝賢雖已年屆高齡，但依然相當精靈，去年他更憑電影《殺出個黃昏》榮獲第40屆香港電影金像獎稱帝，談及得獎感受時，他爆出一句「其實我係買獎！」盡顯幽默本色。當時四哥上台領獎時被發現有點嘴歪兼步履不穩，一度令人擔心他的健康狀况。其後林家棟澄清四哥只是早前換牙，所以才會嘴歪。去年8月四哥就被網民在中環置地廣場偶遇，手執柺杖的他建步如飛，全程無需身旁的家傭姐姐攙扶，一身打扮型格十足，獲網民大讚「英姿颯爽帥氣」。

四哥2022年8月在商場被偶遇。(小紅書圖片)

四哥早年不時被影到同狄波拉喺置地廣場high tea，日前他在工人姐姐陪伴下去到用餐。（小紅書圖片)

近年四哥除了電影宣傳活動，已鮮有公開露面，日前就有網民於香港太平山山頂偶遇四哥。該網民將她與四哥的兩張合照放上社交網分享，並留言寫道：「全位界都在偶遇明星，終於讓我去山頂的時候偶遇了謝賢！！」

謝賢去年憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

相中可見四哥一身全黑打扮，Tee加風褸配穿窿窄腳牛仔褲，襯以Cap帽手套和波鞋，真是又潮又有型，完全可以媲美後生仔，四哥的身形亦超Fit，雖然要用柺杖，但看來狀態絕佳。其中一張合照四哥望住該名網民露出親切微笑，就像一位慈祥溫柔的老爺爺，感覺份外親切溫暖。不少網民都大讚四哥真是帥到老，有網民就覺得四哥好瘦，但亦有網民表示：「帥的人更長壽」。

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