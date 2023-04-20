男神陳昊森最愛張曼玉、張國榮及梁朝偉：他電影touch到我

台灣男神陳昊森今日（20日）於尖沙咀出席一個首飾品牌的開幕活動，他表示以為自己在活動時會覺得很輕鬆，但最後卻不是，感覺有點緊張，他亦表示看到很多香港藝人因而感覺很開心。

陳昊森出席一個首飾品牌的開幕活動感覺有點緊張。(陳順禎 攝)

陳昊森接受《香港01》訪問時表示很希望跟他們合作及大讚AK：「他很親切，跟我問說下一次到香港的時候，我們可以一起去吃飯，我很期待，我很期待。」陳昊森亦謙虛地表示AK比較帥：「其實我沒有覺得自己很帥。」陳昊森亦很希望跟AK合作：「我們可以一起演一部電影，然後再一起唱電影主題曲。」

陳昊森大讚AK親切。(陳順禎 攝)

至於被問到AK下個月會開演唱會陳昊森會不會來看，他想都不想就說：「下個月好啊！」然後尷尬問經理人：「我可以這樣答應嗎？」經理人就說如果時間許可是可以的。陳昊森亦即場把昨天學到的廣東話跟大家說：「大家好，我係陳昊森，下次見。」

陳昊森想都不想就說下個月來看AK演唱會。(陳順禎 攝)

至於被問到在香港吃了什麼，陳昊森就說最喜歡「冰火菠蘿油」：「這次吃了很多，吃了很多蛋撻，然後因為要來參加這個event，我就吃了第一天，第二天就不敢吃了，怕太胖。」吃太多的他亦有說自己今日早上六點起來去健身房做運動。

陳昊森就說最喜歡「冰火菠蘿油」。(陳順禎 攝)

而被問到喜歡香港哪一個明星時，他就說喜歡張曼玉：「我覺得她很漂亮，我有聽說她會去坐叮叮，去看一下，我也很想去坐叮叮看一下香港的每一個地方。」另外他亦有提到喜歡張國榮及梁朝偉：「我真的很喜歡他，每次看他電影的時候，我都覺得就是很touch到我！」至於有人說他與金城武很像時，他就覺得自己跟他並不像，更開玩笑的說：「背影最像！」