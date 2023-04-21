詹子晴感歎何超蓮嫁得好　狂讚竇驍又帥又高更驚爆私處秘密！

何超蓮（Laurinda）與竇驍於4月18日在峇里島舉辦婚禮，雖然沒有超蓮的一班好姊妹鄧紫棋、鍾欣潼、薛凱琪等通通缺席，但仍有不少明星到場，包括王祖藍、李亞男夫婦、潘瑋柏夫婦、陳柏霖等，台灣藝人詹子晴也攜老公出席，更在IG分享感言，引起網友熱議。



何超蓮竇驍完成婚禮，在眾人見證下情深一吻。（微博@何超蓮Laurinda）

詹子晴在IG大讚今次是「婚禮天花板」，全部都由竇驍準備：「看到浪漫的新郎在新娘進場前親自撒花瓣；婚禮前一晚，豆豆在晚宴為你準備的那些影片；現場每朵花的佈置、蓮花和花橋的設計；驚喜的煙火瀑布」等，更在文末大爆：「我說我要祝妳找到一個又帥又高又疼你、XX又大的男人，恭喜你，實現這個祝福了」，相當露骨，成為成段配文的焦點，引來網友踴躍留言：「為什麼你知道大」、「只看到最後一段疊字的部分」、「竇驍尺寸認證post」等。

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今日（21日），「詹子晴誇竇驍」的話題更登上微博熱搜，引起全網討論，更有網友找出竇驍着西裝的劇照，稱「找到證據」，但也有網友認為詹子晴的做法不妥：「公開說真無語啊這」、「我真是有點接受不了私密話被所謂的閨蜜發在社交平臺」、「好朋友私下怎麼說都可以，發出來的話，顯得很低級很low」等。

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