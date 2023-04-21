歌神張學友公開靚聲秘訣　練足6日歌：專練一啲自己唱唔到嘅歌

由馬時亨主持的全新訪談式綜藝節目《馬時亨‧香港情》，將由4月22日起逢周六晚九點四十五分翡翠台播映。合共八集的《香港情》邀請了十五位來自不同範疇、但同樣擁有超卓成就的朋友，分別就電影、音樂、交通、時裝、飲食及教育等話題進行分享，透過主持人及嘉賓們的自身經歷及感受，見證香港今昔美好一面，與觀眾齊齊細味當中的香港情，回味過去，珍惜現在，展望將來。



歌神張學友擔任《馬時亨‧香港情》首集嘉賓。

學友爆張國榮上台怯場：佢真係震晒

明晚（22日）播出的第一集，邀得歌神張學友及有「金曲之父」美譽的張文新擔任嘉賓，節目中曝光了不少學友初出道時的珍貴片段，除有《全港十八區業餘歌唱大賽》大合照、還有1983年的《歡樂今宵「盡顯才華SING聲星」》珍貴參賽片段，及1986年與呂方在紅館舉行的《雙星演唱會》珍貴海報。原來張文新與張學友早於《十八區》已結緣，二人相識接近四十載，張文新大讚學友當年獲獎「冇花冇假」：「嗰時每一區起碼千幾人報名，十八區加埋超過二萬人。」

嘉賓名單：張學友、張文新。

張文新又笑指學友雖然甫出道已火速爆紅，但其實在勝出《十八區》之前，學友曾在歌唱比賽中多番被叮走。學友又自揭有「舞台恐懼症」，馬時亨及張文新聽畢忍不住爭相質疑，學友見狀只能舉例說：「有次喺頒獎典禮後台，我同張國榮先生一齊出場，佢喺後面係震晒嘅，我諗冇人會相信係咁，我都唔相信佢會驚，但佢真係震晒，佢問我：『學友，出面啲觀眾係點㗎？』，你哋係唔會知道我哋好多時都係好驚。」

張學友自揭有「舞台恐懼症」。

有一首歌考起歌神

入行快將四十年的學友，除坦言已籌劃再開演唱會之餘，又分享保持靚聲秘訣是每星期練足六日歌：「長嘅話（練歌）兩個鐘頭，短嘅話就40分鐘到一個鐘左右，專係練唱一啲自己唱唔到嘅歌。（吓？你都有歌唱唔到？）我好多歌都唱唔到㗎，好似《藍雨》我就錄咗好多次同錄咗好耐，呢啲歌你唔練一個禮拜，再唱會辛苦少少，但如果唔練兩到三個禮拜，直情係要重頭練過。」學友另外還分享了當年由高峯滑落的失落及迷惘感、對今昔樂壇發展的看法，更會開腔剖白為何拒盡千金、都堅持不為任何歌唱節目擔任導師或評審，密切留意。

歌神張學友坦言《藍雨》好難唱。

八集節目的嘉賓名單及討論主題如下：第一集：張學友，張文新（音樂）、第二集：薜家燕，黎耀祥（交通）、第三集：張智霖，鍾鎮濤（家庭，教育）、第四集：梁家輝（電影）、第五集：陳山聰，鄧達智（時裝潮流）、第六集：譚詠麟，區瑞強（音樂）、第七集：吳錫輝，曾智華（飲食），及第八集：曾志偉，陶大宇（飲食）。除了訪談嘉賓，馬時亨邀來殿堂級林子祥、重新改編及主唱廣東話版本的《東方之珠》作為主題曲，別具意義。