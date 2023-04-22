攜李亞男行紅地氈被嘲似保鏢　王祖藍台前台後窩心舉動獲讚暖男

王祖藍與李亞男2015年結婚至今一直恩愛如初，並育有兩位可愛女兒，一家四口幸福。雖然兩人在身高顏值方面相差甚遠，感情當年不被大眾看好，但多年來以行動力證美滿幸福，近年還以夫妻檔亮相不少活動與綜藝，深受網友喜愛。



兩人結婚多年一直恩愛如初。（instagram@therivergirl）

日前，王祖藍同李亞男攜手出席第13屆北京電影節開幕紅地氈，兩人同着黑色禮服襯到絕，李亞男一襲Deep V露腰高開衩黑色禮裙，率性優雅，而王祖藍則全黑西裝，一手摟著太太的腰，揮手同大家打招呼。然而，可能北京風太大，吹得李亞男不禁打冷震，王祖藍見狀即刻走到她身前擋住風口，而李亞男也拍拍老公膊頭，笑逐顏開，窩心的一幕引起網友熱議。

+ 4

儘管王祖藍比李亞男矮了近一個頭，甚至被揶揄似女方保鏢，但不少人看到這個細節後，都紛紛大讚王祖藍暖男：「人不可貌相。高矮胖瘦並無高貴之分，但靈魂有區分」、「細節好到位，怕老婆冷，站老婆前面給她擋風」、「女人幸福的樣子 藏不住」等。

除此之外，有網友曝光兩人候場時的畫面，王祖藍也對李亞男關懷備至。當時李亞男在補妝時咳了幾聲，王祖藍一邊輕撫其背部一邊叫助理拿水，到自己補妝時也不忘吩咐對方為李亞男打開樽蓋：「要打開一下，她要水，她要水，她要水。」連續強調三次，相當貼心，而李亞男由於剛剛補完唇妝，因此還提醒了助理：「下次你拿一個帶吸管的來。」

點擊睇更多李亞男靚相：