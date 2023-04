47歲林熙蕾超低胸小背心盡騷誘人身材　網民大讚性感震撼提議復出

現年47歲的索爆人妻兼靚媽林熙蕾 (Kelly) 曾是一代性感女神,擁有天使樣子以及驕人身材的她,自2011年與商人楊晨結婚後便淡出娛樂圈,專心相夫教女。雖然她已闊別幕前演出,但她不時也會更新社交網跟大家分享她的近況。

林熙蕾樣靚身材正。(林熙蕾微博)

昨日,Kelly post了她於郊外影的幾張美照,寫道:「“I don’t care if Monday’s blue, Tuesday’s gray and Wednesday too. Thursday I don’t care about you. It’s Friday I’m in love. (我不在乎星期一是藍色,星期二是灰色,還有星期三。星期四我不在乎你。今天是周五,我戀愛了) 」抒發了她對星期一至五的感覺。

47歲的「性感女神」林熙蕾雖然已為兩女之母,不過仍然保養得宜擁有Fit爆身形。(IG圖片)

不過網民似乎都沒有理會Kelly寫的內容,焦點全在集中在她的靚樣和Fit爆身材之上。相中的Kelly身穿超低胸小背心襯長褲,盡騷誘人曲線體態美,大曬完美身材。網民都紛紛留言讚她:「性感迷人」、「好震撼」、「狀態絕佳」、甚至提議她:「考慮復出?」

Kelly婚後專心相夫教女。(林熙蕾ig)

