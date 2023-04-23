47歲林熙蕾超低胸小背心盡騷震撼身材 網民大讚性感女神提議復出
撰文：張嘉敏
出版：更新：
現年47歲的索爆人妻兼靚媽林熙蕾 (Kelly) 曾是一代性感女神，擁有天使樣子以及驕人身材的她，自2011年與商人楊晨結婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教女。雖然她已闊別幕前演出，但她不時也會更新社交網跟大家分享她的近況。
昨日，Kelly post了她於郊外影的幾張美照，寫道：「“I don’t care if Monday’s blue, Tuesday’s gray and Wednesday too. Thursday I don’t care about you. It’s Friday I’m in love. (我不在乎星期一是藍色，星期二是灰色，還有星期三。星期四我不在乎你。今天是周五，我戀愛了) 」抒發了她對星期一至五的感覺。
不過網民似乎都沒有理會Kelly寫的內容，焦點全在集中在她的靚樣和Fit爆身材之上。相中的Kelly身穿超低胸小背心襯長褲，盡騷誘人曲線體態美，大曬完美身材。網民都紛紛留言讚她：「性感迷人」、「好震撼」、「狀態絕佳」、甚至提議她：「考慮復出？」
點撃睇林熙蕾最新性感美照以及其他靚相：
+23